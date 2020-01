Repressió

La CUP reivindica que no es pot permetre que l’aparell d’Estat s’imposi a la sobirania popular

Davant les ingerències constants per part de l’aparell repressiu de l’estat espanyol amb la finalitat de limitar la voluntat popular, la CUP Crida Constituent segueix mostrant la solidaritat antirepressiva al president de la generalitat de Catalunya Quim Torra i a l’eurodiputat Oriol Junqueras.

En aquest sentit, la formació considera que el Parlament s’ha de pronunciar sobre els drets de Quim Torra com a diputat, no permetent que la Junta Electoral Central deixi sense efecte allò que el poble de Catalunya i el seu Parlament van expressar en termes democràtics. Tot i així, la CUP ha expressat que no es tracta de donar suport a l’actual Govern ni de valorar l’acció del president, sinó de donar suport antirepressiu.

Per tant, els anticapitalistes creuen necessària la compareixença del president i la votació d’una Proposta de Resolució davant de les actuacions repressives per part de l’Estat, per tal que les forces democràtiques al Parlament de Catalunya es pronunciïn respecte l’actuació que pretén imposar la JEC contra la sobirania popular. Aquesta Proposta de Resolució hauria de possibilitar que la majoria de diputades del Parlament de Catalunya rebutgin l’actuació de la JEC, denunciïn l’actuació antidemocràtica de l’aparell d’Estat, ratifiquin que no s’accepta la vulneració de drets polítics de Quim Torra i retirar la condició d’eurodiputat de Oriol Junqueras, entre d’altres qüestions.

A la vegada, la CUP-CC demana a la Mesa del Parlament i a totes les diputades democràtiques que no permetin ni acceptin una intervenció repressiva de la JEC per determinar qui és i qui no és diputada al Parlament de Catalunya o qui presideix la Generalitat.

Més enllà del suport al Parlament, els anticapitalistes reivindiquen que també cal una acció mobilitzadora que impedeixi que el poder judicial i l’aparell de l’Estat s'imposi a la sobirania popular. No només en referència a la inhabilitació de Quim Torra, sinó també per fer efectiva la conquesta de tots aquells drets socials, civils i polítics que constantment són negats per un règim caduc.