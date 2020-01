Suport a QUIM TORRA

La CUP partidària d'un "full de ruta per acabar dignament aquesta legislatura"

En aquest termes s'ha expressat Maria Sirvent diputada al Parlament de la CUP a l'assabentar-se de la denegació de les mesures cautelars per part de la Sala tercera del contenciós administratiu del Tribunal Suprem español.

Davant la denegació de les mesures cautelars per part de la Sala tercera del contenciós administratiu del Tribunal Suprem de l’estat espanyol respecte a la inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya, dictada per la JEC, la CUP mostra la solidaritat antirepressiva a Quim Torra, als membres de la mesa del Parlament i a les funcionàries, que desenvolupen la seva tasca sota les constants amenaces i advertències per part del Tribunal Constitucional.

La CUP ha manifestat que són conscients de la complexitat del moment polític i de la greu vulneració de drets per part dels aparells repressius de l’Estat. "Des del seu inici, aquesta legislatura ha estat marcada per la intromissió de la judicatura espanyola amb la finalitat de vulnerar sistemàticament la sobirania del Parlament. Una ingerència reiterada que a dia d’avui, i un cop el Tribunal Suprem publiqui la sentència ferma d’inhabilitació de Quim Torra com a diputat, ens portarà inevitablement a la finalització de la XII legislatura", remarca la formació

En aquest sentit, la CUP exigeix a les forces que conformen el govern de la Generalitat i la presidència de la mesa del Parlament, JxCAT i ERC, que abandonin els interessos partidistes, es posin a l’alçada del moment i acordin una proposta que defensi la institució, denuncï les ingerències de l’aparell judicial i defensi la sobirania de la cambra, per tal de culminar el final de la present legislatura, que inevitablement estarà marcada per la injusta inhabilitació de Quim Torra, de forma digna. La CUP ha mostrat sempre la solidaritat antirepressiva i s’ha posat a disposició de les forces parlamentàries per fer front a les ingerències judicials i a la vulneració dels drets democràtics i per tant, exigeix a les forces que formen govern que aclareixin si es té un full de ruta compartit o si prevalen els interessos i les pugnes partidistes.