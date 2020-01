lluita institucional

La CUP de Reus es posa a disposició de les treballadores del servei de recollida i neteja municipal

La internalització del servei de recollida de residus i neteja sempre ha estat una preocupació i línia de treball de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus que s’ha materialitzat amb l’existència de la Comissió d’Internalitzacions de Serveis pertinent. Aquesta ha fet un treball de seguiment exhaustiu de la nova pròrroga del contracte i manté que no és eficient des del punt de vista mediambiental, econòmic i de protecció dels drets de les treballadores. Segons Mònica Pàmies « La internalització ens assegura responsabilitat i control del servei per tal d’arribar al 60% de recollida selectiva el 2030 dins el pla de RESIDU 0. Actualment, no arribem ni al 30%. Aquesta situació ens crea molta alarma.»

Segons la Cup de Reus aquest nou plec de condicions de la nova licitació és totalment continuista i més car. Dels 100 punts de valoració del contracte, només 2 d’ells són per un estudi pilot de -Porta a Porta- i 2 més per l’aportació de pedagogia mediambiental i no ho planteja com a requisits necessaris sinó com a complementaris en aquest concurs. D’acord amb les paraules de Mònica Pàmies «no podem obviar dos aspectes que creiem claus: l’encariment del servei en aquest nou contracte per la ciutadania i la no garantia de qualitat d’aquest servei.»

D’altra banda, la Candidatura també ha posat un toc d’atenció a la poca diligència que mostra aquest govern de Pellicer tant en el seguiment d’aquests 3 anys de pròrroga com en un gran volum de dubtes i les impugnacions que ha rebut aquest nou plec de condicions del nou contracte. Segons Marta Llorens «les pròrrogues continuades han encarit el servei i no han garantit la qualitat ni el benestar de les treballadores. Amb les impugnacions de la nova licitació, la ciutat de Reus no tindrà un servei normalitzat fins el juny del 2021 i durant aquests tres anys hem regalat 33 milions d’euros a FCC, ha augmentat la sinistralitat laboral i ha fet pujar els impostos a la ciutadania que no han rebut, ni reben, una bona qualitat del servei.»

Preocupades per aquesta situació, la CUP, deixant de banda les desavinences amb el comitè d’empresa d’FCC a causa de la defensa de la internalització del servei, es posa a disposició de les treballadores i els treballadores de servei de recollida de residus i neteja de Reus. Marta Llorens ha manifestat «ens oferim al comitè d’empresa d’FCC per a recollir les seves reivindicacions i demandes laborals. A més, si hi ha mobilitzacions a finals de febrer, tal com s’ha anunciat a premsa, la Cup de Reus ens hi sumarem.»

Per últim, per a garantir el bon funcionament immediat del servei, la Candidatura proposa al govern de Pellicer la compra dels vehicles per la recollida de la brossa i iniciar un procés d’internalització del servei a l’empresa existent Reus Serveis Municipals. Segons la Comissió d’Internalitzacions de Serveis de la Cup de Reus, aquest procés seria molt més àgil que l’actual i es podria executar en els propers 6 mesos. D’aquesta manera, a l’estiu de 2020 podríem tenir un servei normalitzat i amb maquinària nova. A diferència del que planteja el govern actual, que deixa la ciutat de Reus en suspens fins el juny del 2021 amb més despesa, menys control mediambiental i precarietat laboral.