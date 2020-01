Inhabilitació

La CUP-CC partidària d'una estratègia clara per fer valer la sobirania del Parlament

La CUP-CC ha manifestat, aquest tarda, que cal una estratègia clara per fer front a la intromissió constant de la judicatura espanyola i per fer valer la sobirania del Parlament de Catalunya.

En aquest sentit, la formació considera que per defensar les institucions polítiques catalanes i fer efectiva la sobirania cal confrontar les constants ingerències de l'aparell judicial espanyol, només així es podrà exercir de forma efectiva el dret d'autodeterminació. Des de la CUP-CC es fa una crida a abandonar els interessos partidistes i emplaça a l'articulació d'una estratègia compartida entre les forces polítiques sobiranistes del Parlament. “Deixin estar els interessos de banda i posin-se d’acord. Pel país, per l’autodeterminació, per la defensa dels drets democràtics i per resistir l’embat repressiu de l’Estat”, ha exigit a JxCat i ERC el diputat de la CUP-CC, Carles Riera.

Malgrat que la CUP ha mostrat sempre la seva predisposició a treballar per trobar acords amplis que permetin superar la repressió de l’Estat i avançar cap a la independència, els esdeveniments viscuts els darrers dies demostren que la prioritat tant dels partits que formen govern com de Cat-ECP són els càlculs electorals, en comptes de donar una resposta en clau de país a l’alçada del moment. La CUP considera inacceptable que s’hagi optat per acatar la JEC, per negar els drets polítics fonamentals de Quim Torra i per no comptabilitzar el seu vot. Davant d’aquesta situació, les diputades de la formació han reiterat el seu oferiment d’entrar a la mesa del Parlament per facilitar que els drets dels diputats no siguin vulnerats.