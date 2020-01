Català

L'OCB presenta el nou videoclip de la campanya 'comença amb un Bon Dia'

L’Obra Cultural Balear ha publica el nou videoclip de la campanya ‘Comença amb un Bon Dia’. Es tracta d’una versió de la cançó 'Bon Dia' del grup Els Pets, interpretada pel grup Swingcat, el nou projecte del cantant Pep Suasi. La cançó compta amb la intervenció de la cantant de trap, Mery Paxanga.

El videoclip es va enregistrar a Can Alcover i hi apareixen diverses personalitats del món de la cultura i l'associacionisme de Mallorca.

L'audiovisual va ser projectat per primera vegada a la gala de la passada Nit de la Cultura, celebrada el passat 28 de desembre al Conservatori de Palma i es va estrenar al programa 'Els Dematins' d'IB3.

La campanya 'comença amb un Bon Dia' és una iniciativa de l'Obra Cultural Balear per promoure l'ús social de la llengua catalana a les Illes Balears, que ja arribat de manera directa a més de 30.000 mallorquins i a molta més gent a través de les diverses iniciatives com els dos espots anteriors. Amb aquest videoclip s'espera arribar a desenes de milers de persones a través dels diversos mitjans de comunicació i de les xarxes virtuals.

Al videoclip hi participen:

Pep Suasi, cantant

Mery Paxanga, trapera

Joan Miquel Oliver, compositor, cantant i escriptor

Cris Juanico, cantant

Isidor Marí, escriptor i cantant

Aina Segura, actriu

Bartomeu Mestre, 'Balutxo', escriptor

Germans Martorell, xeremiers

Joanet de Sa Calatrava, màgic

Maria Cerdà, cultura popular

Mateu Matas, 'Xurí', glosador

Joan Tomàs Martínez, director de teatre

Tom Trovador, músic

Membres dels grups de música: Xarxa, O.R. i Cabot.

Representants de les entitats: Joves de Mallorca per la Llengua, Jubilats per Mallorca, Federació d'Associacions de Veïns, ACHINIB (Associació de Xinesos de les Illes Balears), i de les comissions d'Activitats i Campanyes i Intercultural de l'OCB.

Caparrots de: Bel Rol·let i Jaume Vich (Orgull Llonguet)