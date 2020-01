Català

L'APLEC demana els candidats a batlle de Perpinyà a assumir quinze mesures pel català

Perpinyà i la resta de municipis de Catalunya Nord es troben en pre-campanya electoral, ja que Els propers dies 15 i 22 de març tindran lloc les eleccions municipals a l'Estat francès.

Per aquest l'Associació per a l'ensenyament del català (APLEC), que a partir de la idea que "els darrers anys s'ha esfumat una política franca i clara a favor del desenvolupament de l'ensenyament i de la difusió del català" presenta un llistat de quinze mesures al conjunt de candidatures amb l'objectiu de recollir els compromisos de cada una d'elles. La demanda és que les mesures s'apliquin durant els tres primers mesos de mandat. De la mateixa manera, l'APLEC publicarà abans de les eleccions els posicionaments de cada candidatura.

Segons Ràdio Arrels, entre les quinze mesures la majoria tenen a veure a l'ensenyament però també d'altres que reclamen una veritable política lingüística a nivell de la vila normalitzant la presència del català a la retolació, a les revistes municipals o als parquímetres.

Les mesures:

1.- Enquesta a prop dels pares per l’ensenyament bilingüe

2. Augmentar el pressupost per l’iniciació al català per a tothom

3.- Exigir la continuïtat pedagògica del català als col·legis

4.- Un elegit delegat al català

5.- Un servei municipal de llengua catalana

6.- Una comissió municipal pel català

7.- Un Magazine en català

8.-Restablir el català als parquímetres

9.-Acabar la retolació en català dels carrers

10.- Acabar la retolació direccional en català

11.- Publicar el Nomenclàtor dels noms de carrers amb els noms en català

12.- Aplicar la Carta municipal pel català

13.- Cursos de català per al personal

14.- Definir i aplicar un Pla de política lingüística

15.- Participació financera i distribució de Mil Dimonis als alumnes