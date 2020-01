lluita institucional

L’Ajuntament declara El Vendrell municipi feminista a proposta de Som Poble-ERC

El ple de l’Ajuntament del Vendrell ha aprovat aquest dilluns 20 de gener la moció presentada per Som Poble-ERC per declarar-se municipi feminista, i ho ha fet per unanimitat. Es tracta de tenir en compte i combatre la discriminació de les dones transversalment en totes i cada una de les actuacions i polítiques municipals.

Entre les mesures concretes aprovades hi ha el compromís de col·laborar amb les organitzacions feministes del municipi i fer visible el suport municipal a les demandes del moviment feminista. També d’establir clàusules en les contractes i licitacions del l’Ajuntament per evitar l’escletxa salarial en les empreses que presten serveis al municipi, així com establir protocols per evitar la discriminació laboral de les persones LGTBI i les dones migrades i racialitzades, i també per la prevenció de les agressions masclistes i el suport a les persones agredides.

La regidora Salima El Youssoufi ha exposat la necessària implicació dels ajuntaments per combatre la discriminació i la violència contra les dones, especialment en un moment d’auge de l’extrema dreta que nega la realitat i amenaça els drets de les dones i el avenços aconseguits gràcies a la lluita del moviment feminista.

El ple també ha aprovat una moció de Som Poble-ERC per l’actualització del protocol de la Festa Major del Vendrell. És tracta de resoldre, amb la participació i el consens de les entitats de cultura popular del municipi, alguns aspectes del protocol que han generat debat i, posteriorment, aprovar-lo pel ple per dotar-lo de la condició de reglament. La decisió ha comptat amb el suport de tots els grups municipals a excepció dels dos regidors de Junts pel Vendrell que s’han abstingut.

En canvi el ple ha rebutjat la moció presentada conjuntament per Som Poble-ERC, Junts pel Vendrell i Primàries que proposava que l’Ajuntament rebutgés les resolucions de la Junta Electoral Central, tant la d’inhabilitar al president Torra com la d’anular la immunitat europea d’Oriol Junqueras. Alhora la moció plantejava l’adhesió a les decisions del Parlament de Catalunya en el mateix sentit. L’equip de govern, tot i estar d’acord amb el rebuig de les decisions de la JEC, hi ha votat en contra per entendre que la moció defensava el dret a l’autodeterminació. S’han abstingut el regidor de Podem, Óscar Blasco i la regidora de platges, Bárbara Peris.