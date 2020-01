IRAN

Iran reconeix que va fer caure l'avió ucraïnès on van morir 176 persones

L'avió ucrainès va se abatut per un míssil terra-aire de fabricació russa TOR M1

Les Forces Armades de l'Iran han reconegut aquest dissabte que van abatre l'avió ucraïnès amb 176 persones a bord "involuntàriament i per un error humà", després de dues jornades de negació d'aquesta hipòtesi, plantejada per països com Canadà i els Estats Units.

Segons el comunicat, l'error va ser degut al fet que "en aquesta situació molt delicada i de crisi" el Boeing 737 es va situar prop d'un centre militar dels Guardians de la Revolució amb "una alçada i una posició de vol d'un objectiu enemic" i l'operador de sistema de defensa el va confondre amb "un míssil de creuer".

El comandant de la Força Aeroespacial de el Cos de la Guàrdia Revolucionària, el general Amir Ali Hajizadeh, que es trobava a l'oest de país quan es va assabentar de la notícia, ha assumit aquest dissabte la completa responsabilitat de l'atac i ha dit estar disposat a "executar qualsevol decisió "que adoptin les autoritats iranianes. L'avió ucrainès va se abatut per un míssil terra-aire de fabricació russa TOR M1 molt similar al que va abatre el vol 17 de Malaysia Airlines (MH17) del 17 de juliol del 2014 sobre la província de Donetsk. L'any 2001 un míssil ucraïnes va abatre un avió de passatgers rus al Mar Negre.

Al Golf Pèrsic els "accidents amb míssils" tampoc són rars. L'any 1987 un avió de combat iraquià va confondre la fragata USS Stark amb un vaixell iranià i li va disparar dos míssils (trenta-set mariners nord-americans van morir). Un any més tard, l'any 1988, un vaixell de guerra dels EUA va abatre un avió civil iraní que portava 290 passatgers que van morir.