Guanyem impulsa una moció en defensa de l’escola pública a Girona

· El partit municipalista critica que ERC “es pengi la medalla” d’haver salvat l’escola Balandrau quan la decisió de tancar-la es van prendre des d’una conselleria controlada pel mateix partit

Finalment l’escola Balandrau conservarà la seva línia de P3, cosa que assegura la supervivència de l’escola un any més. Tot i que el departament d’Educació va fer saber a la direcció del centre la decisió dimarts al vespre, unes 200 persones s’han trobat a la seu de la Generalitat a Girona sota el lema “El P3 no es toca.” El cap de l’oposició, Lluc Salellas, i Pere Albertí s’han acostat a donar suport a les famílies concentrades i han explicat que estan treballant en una moció que es presentarà al proper ple a l’Ajuntament en defensa de l’escola pública a la ciutat. Albertí ha destacat que el document s’està treballant conjuntament amb el govern de la ciutat, amb les forces de l’oposició i amb la comunitat educativa gironina.

El regidor de Guanyem ha celebrat la decisió de no tancar la línia de P3 però s’ha mostrat preocupat per la gestió que n’ha fet el Departament d’Educació, en mans d’ERC: “Deixar caure sense massa explicació abans de festes que es tancarà la línia de P3 del Balandrau que pot acabar amb tot el projecte educatiu i desdir-se’n dues setmanes després per la pressió de les famílies no són maneres de fer les coses.” “No es pot crear un problema on no n’hi ha cap i després posar-se una medalla i dir que s’ha solucionat”, ha afegit Albertí.

Des del partit municipalista també han criticat que la decisió inicial es prengués “d’esquenes al centre, a les famílies i a la comunitat educativa de Girona representada en el marc del Consell Municipal d’Educació (CEM), que porta anys treballant per cercar solucions consensuades a la planificació escolar a la ciutat i la superació de la segregació escolar, amb resolucions que ha fet arribar al Departament.” En aquest punt, el regidor ha qüestionat també les formes a l’hora de conèixer la decisió: “Els regidors a l’Ajuntament i també el govern de la ciutat ens hem assabentat de la reculada del Departament a través d’un whatsapp”, ha criticat Albertí, que ha explicat que Educació només ho havia notificat el director del centre. “Cal tenir en consideració la comunitat educativa i no prendre decisions d’esquenes a les seves necessitats”, ha reblat el regidor de Guanyem Girona.

Per últim, Albertí ha volgut refermar el compromís de la seva formació amb l’escola pública i s’ha mostrat preocupat pel possible tancament de les línies de P3 a les escoles Montfalgars i Marta Mata. “Sabem que la demografia canvia i que cal adaptar-se a les necessitats. Ara bé, si analitzem les dades demogràfiques, cosa que al CEM s’ha fet acuradament, es demostra que la demanda de places a l’escola pública augmenta tot i la davallada demogràfica, cosa que no succeeix en algunes concertades. L’aposta per l’escola pública ha de ser incondicional si creiem en una Girona cohesionada i socialment justa”, ha afegit.