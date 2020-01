Català

Finalistes dels premis Gasull: La Llibreria Catalana de Perpinyà, Amical Wikimedia i Gaming.cat

La setena edició dels Premis Martí Gasull arriba a la recta final amb l'obertura de la votació popular per escollir el guanyador. Dijous passat, el jurat dels Premis ve fer públics els tres finalistes a aquest guardó que reconeix la trajectòria i les accions d'entitats i persones en la defensa i promoció de la llengua catalana. En aquesta ocasió, els finalistes són la Llibreria Catalana de Perpinyà, Amical Wikimedia i Gaming.cat. Els deu membres del jurat van deliberar sobre les més de 600 candidatures que es van proposar per al premi i han valorat el fet que totes hagin tingut un bon nivell d'accions per a promoure la llengua.

Fins al proper 3 de febrer s'obre un període de votacions populars perquè tothom qui ho vulgui pugui escollir el guanyador d'entre aquestes tres candidatures. El vot es pot emetre a través del web www.premismartigasull.cat. A més, properament els socis de la Plataforma per la Llengua podran sol·licitar les seves invitacions per assistir al lliurament dels premis, el 17 de febrer al Teatre Poliorama de Barcelona. Aquell dia també es lliurarà el Premi Especial del Jurat, que reconeix la trajectòria d'una persona i que es farà públic els propers dies.

Sobre els tres finalistes de la VII edició dels Premis Martí Gasull i Roig:

LLIBRERIA CATALANA DE PERPINYÀ: És una llibreria fundada a Perpinyà el 1986 i és l'única de la Catalunya del Nord especialitzada en llibres en català i de temàtica catalana. Fou fundada per l'activista cultural Joan Miquel Touron (Vinçà, 1959) a la plaça de Joan Payrà de la capital nord-catalana, en un espai en què el poeta Jordi-Pere Cerdà ja n'havia regentat una. El 2012 la llibreria fou traspassada a Joana Serra, (Perpinyà, 1985) activista cultural amb forta vinculació amb Baó, on ha estat vicepresidenta de l'associació catalanista Aire Nou de Baó.

AMICAL WIKIMEDIA: Organització independent i sense ànim de lucre fundada el 2008 que promou principalment la Viquipèdia, enciclopèdia lliure escrita per voluntaris, i una sèrie de projectes germans. Té com a objectiu que la suma de tot el saber humà estigui disponible lliurement en català i que tot el coneixement sobre la cultura catalana sigui accessible per a tothom en qualsevol llengua.

GAMING.CAT: És una associació de jugadors de videojocs que creen continguts i promocionen el català al món dels videojocs. Ha estat líder del panorama dels videojocs en català, promocionant el joc en la nostra llengua, la traducció de videojocs i valorant positivament els jocs que tenen el català com a opció. A més, cal destacar el suport a diferents grups de streamers i youtubers que emeten en català, així com la creació del podcast "Cinc Minuts Més", que s'emet cada mes i que dona a conèixer les últimes novetats sobre videojocs.

El guanyador obtindrà un premi en metàl·lic de 3.000 € i se li lliurarà un guardó creat especialment per l'orfebre i joier Joaquim Capdevila, artista que gaudeix d'un gran reconeixement internacional i que ha dissenyat distincions com la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya o el guardó dels Premis Nacionals de Cultura.