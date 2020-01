Solidaritat

Escola Valenciana: “No podem viure d’esquena a la gent que es juga la vida creuant la Mediterrània”

L’entitat posa en marxa la campanya Un euro, llavor de solidaritat 2020 en benefici de l’ONG Open Arms

Amb motiu del Dia de la Pau, Escola Valenciana, la Conselleria de Cooperació i Open Arms han organitzat hui 30 de gener de 2020 una xarrada de sensibilització sobre la crisi migratòria per a estudiants de 5é i 6é de primària del CEIP Enric Valor d’Alacant. Aquesta activitat, que ha servit de presentació de la campanya Un euro, llavor de solidaritat: salvem vides a la Mediterrània, està destinada a conscienciar l’alumnat sobre el drama que suposa la pèrdua de vides a la mar.

En la xarrada ha participat Rosa Pérez, consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica; Ángeles Schjaer, responsable d’Educació d’Open Arms; i Elionor Ortolà, vicepresidenta d’Escola Valenciana - Federació d’Associacions per la Llengua.

“Escola Valenciana torna a sensibilitzar l’alumnat sobre la crisi humanitària que pateix la Mediterrània perquè aquest problema continua molt vigent i està lluny de solucionar-se”, ha indicat la vicepresidenta d’Escola Valenciana Elionor Ortolà. “Open Arms realitza una tasca humanitària encomiable. Mereix tot el nostre suport la gent que es llança al mar per salvar vides, mentre els governs europeus miren cap a un altre costat”, ha dit Ortolà.

Per la seua part, la consellera de Cooperació Rosa Pérez recorda que “nosaltres hem sigut també terra d’emigrants i persones refugiades”. “D’ací mateix, del port d’Alacant, va partir l’Stanbrook amb persones que fugien de Franco i d’una mort segura. No ens cal anar lluny per a trobar situacions com aquestes”, ha dit Pérez.

La representant d’Open Arms Ángeles Schjaer, denuncia que “282 persones estan ara mateix a aigües internacionals buscant un port segur”. Schjaer insisteix que “Hi ha una falta d’empatia als governs europeus. No interessa rescatar persones a la Mediterrània perquè els governs guanyen diners amb el tràfic de persones”.

L’arribada de pasteres al nostre litoral, especialment a les comarques del sud, és el motiu perquè Escola Valenciana ha decidit celebrar el Dia de la Pau a Alacant. L’entitat denuncia la realitat en la qual viuen moltes persones a l’altra banda del Mediterrani, “no podem viure d’esquena a la gent que es veu abocada a llançar-se a la mar fugint de conflictes o pobresa”. L’alumnat del CEIP Enric Valor també ha cantat una cançó, ha llegit un manifest i ha arreplegat els diners que ha aportat cada alumne dels seus estalvis.

Escola Valenciana ha habilitat l’espai web https://escolavalenciana.org/un-euro-llavor-de-solidaritat/, que ofereix tota la informació relativa a la campanya. A aquest apartat es pot trobar també el número de compte on els centres escolars i qualsevol persona pot fer la seua aportació en suport a Open Arms.