Enviament de cartes a la presidenta del Govern de les Illes per exigir-li que el català sigui requisit a la sanitat pública

La Plataforma per la Llengua ha posat en marxa una pàgina web perquè la ciutadania enviï una carta a la presidenta del Govern, Francina Armengol, exigint-li «la garantia dels drets lingüístics en la sanitat pública balear». Així ho ha informat l'entitat després que el Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) anul·lés el decret llei del Govern que establia el nivell de català necessari per al personal de la sanitat pública, en considerar que la norma és contrària a dret.

L'entitat ha demanat al Govern de les Illes que actuï per a garantir els drets lingüístics en l'àmbit de la sanitat. En aquesta línia ha exigit que s'elabori un nou text normatiu que superi la confusió generada per aquesta sentència i concreti i clarifiqui el requisit de capacitació lingüística del personal treballador de l'Administració balear.

Per a la Plataforma, el tribunal estableix que un decret -amb rang reglamentari- no pot esmenar una llei i torna la pilota al Govern de les Illes, que haurà de promulgar una nova norma que desenvolupi la Llei de Funció Pública. Recorda, però, que en cap cas la sentència diu que el requisit de coneixement del català sigui inconstitucional per se.

Aleshores, l'entitat assenyala que es converteixi aquest fet en una oportunitat per a reforçar la defensa del català i acabar amb les discriminacions lingüístiques que pateixen els illencs que s'expressen en la llengua pròpia del territori. "Vetllar per la bona salut dels pacients implica que es puguin expressar en la seva llengua, igual que un ciutadà de Madrid pot fer-ho en castellà, un de París, en francès, o un de Berlín, en alemany" apunta la Plataforma.