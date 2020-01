Patrimoni

El projecte de l'Arquebisbat per a Can Capellanets implica la destrucció de patrimoni de les Corts

Els veïns de les Corts demanen la intervenció urgent a la Síndica de Greuges per evitar la destrucció dels jardins protegits de Can Capellanets.

El passat dimarts 14 de gener representants de la Plataforma Salvem el Patrimoni de les Corts i de la Coordinadora d'Associacions de Veïns i Entintats de les Corts ens van reunir amb la Síndica de Greuges per demanar la seva intercessió urgent per aturar la imminent aprovació del projecte de l'Arquebisbat de Barcelona al barri. Un projecte que pot suposar un dany irreparable per a un espai patrimonial protegit.

El Pla Especial es presentarà a la Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona el proper dia 21 de gener. Els veïns hem lliurat a representants de tots els partits polítics del consistori barceloní documents signats per associacions de veïns i entitats del barri, advocats urbanistes, historiadors i ONG com SOS Monuments i Ecologistes en Acció en contra del projecte tal i com està actualment definit.

Els veïns demanen que s'estudiï el projecte acuradament, per no trobar-nos amb un nou “cas Rotonda”, on els jutjats van donar la raó als veïns i van ordenar tornar l'edifici a l'estat original. Al marge dels danys irreparables al patrimoni, això suposarà un greu perjudici econòmic per a la ciutat, sense que els polítics que van votar afirmativament o es van abstenir davant d'aquell pla especial assumeixin cap responsabilitat al respecte.

Així mateix, l'aprovació d'aquest Pla Especial de les Corts suposaria la destrucció d'un jardí protegit en plena declaració d'emergència climàtica feta per l'alcaldessa Ada Colau.



D'altra banda, s'acaba de presentar un prec signat per Junts per Catalunya, PP, Ciutadans i ERC que demana endarrerir la votació i la creació de la comissió per treballar el projecte aprovada en el Consell Plenari del districte el juliol de 2017, i que mai no s'ha posat en marxa.



El passat mes de desembre, aprofitant la inauguració del monument-memorial de la Presó de Dones de les Corts, se li va lliurar a l'alcaldessa un document demanant defensar els jardins de Can Capellanets, però no s'ha rebut cap resposta. Fa setmanes que els veïns intentem reunir-nos amb l'Arquebisbat, però aquest no ens rep.