Dos reconeixements i un desig

Ja fa uns mesos que és possible encendre la televisió, posar TV3 i veure una periodista negra a la pantalla. Es diu Beatrice Duodu, treballa al Planta Baixa i la podeu sentir parlant de tota mena de temes vinculats a l’actualitat. La Beatrice és, segurament, la primera periodista negra que treballa en un programa de TV3 (o, a molt estirar, és una de les primeres).

Aquest dimecres al vespre, també a TV3, s’estrena El llenguado, un programa que parlarà sobre llengua amb un “to distès, pràctic i amb sentit de l’humor”, diuen (el nom del programa ja és tota una declaració d’intencions…). Resulta que El llenguado serà copresentat per una dona negra: la cantant i actriu Yolanda Sey, que alguns coneixereu per ser una de les integrants de The Sey Sisters.

La Yolanda i la Beatrice estan començant a obrir camí en un canal de televisió on veure-hi una dona racialitzada és, encara, un fet tristament excepcional. I tot i que les meves dots de pitonissa són força limitades, m’atreveixo a dir que segurament no els ha estat fàcil arribar-hi. Per negres, per dones, per no haver tingut referents on emmirallar-se. Per una pila d’entrebancs que probablement jo no em puc ni imaginar perquè soc blanca.

Malauradament, la televisió pública catalana encara és molt lluny de ser un reflex de la realitat social del nostre país. Però com que sempre és millor veure el got mig ple, celebro que es comencin a notar certs canvis. I desitjo que, més d’hora que tard, assumim com a habitual veure a TV3 persones racialitzades, persones amb identitats no normatives, persones amb diversitat funcional i un llarg etcètera. Que bonic (i que difícil) imaginar que un dia hi hagi un canal de televisió on tothom s’hi pugui sentir representat.