Solidaritat

Càrrecs electes de Catalunya Nord donen suport a Quim Torra i Oriol Junqueras

Clam unànime a Perpinyà per la llibertat (foto d'arxiu)

Ahir al matí el Batlle de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, va organitzar una reunió amb diferents batlles i altres càrrecs públics entre els quals Francesc Calvet, Senador, Josep Puigbert, director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Francís Manent, batlle de Sant Andreu i president del SIOCCAT (Sindicat Intercomunal per a la promoció de les llengües Occitana i Catalana), Claude Ferrer, batlle de Prats de Molló o encara Jean-Paul Billés, batlle de Pesillà de la Ribera i l'iniciador fa dos anys del manifest dels batlles per al respecte dels drets fonamentals a Catalunya Sud.

Tots ells van destacar el seu suport al President de la Generalitat, Quim Torra, elegit democràticament, així com a l'Oriol Junqueras, que el Tribunal de justícia europeu ha reconegut com a euro-diputat. La principal crítica ha estat per al fet que la junta electoral espanyola prengui decisions que van més enllà de la seva capacitat. Consideren que només és una eina que s'encarrega de vigilar si es respecten les regles electorals i la seva feina s'acaba amb la proclamació dels resultats.

El Senador Francesc Calvet va remarcar la “la desaprovació” respecte a la decisió de la Junta Electoral. “No acceptem que la Junta pugui fer una destitució d’un diputat, en aquest cas del president de la Generalitat. És per això que hem volgut mostrar la nostra solidaritat envers Quim Torra, considerem que no és normal que un organisme administratiu pugui fer sentències polítiques”, ha afegit el senador.