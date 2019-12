10-N

Vehí: ‘No entendrem que es faciliti l’entrada de Vox a la mesa del Congreso’

La CUP Per la Ruptura pretén projectar una veu clarament rupturista al Congreso dels diputats i presentar l’independentisme d’esquerres com una alternativa al Règim del 78. En aquest sentit, la CUP es mostra molt preocupada per la possible entrada de l’extrema dreta de VOX a la mesa del Congreso, on podran ordenar debats parlamentaris i tenir un rol de representació institucional de pes.

Davant l’amenaça de l’entrada de l’extrema dreta a la mesa, la diputada Mireia Vehí ha volgut recalcar: “Tot i que els vots de la CUP no són determinants per la configuració de la mesa, cal un consens generalitzat per impedir que Vox en formi part. Per tant, no entendrem que aquells que sí que són determinants facilitin l’entrada d’un partit feixista en una institució tan determinant com la mesa del Congreso”.

Pel que fa a l’acte de prometença del càrrec, la CUP-PR està estudiant una fórmula en català i diferenciada de la resta de forces polítiques i que faran pública al mateix moment de la constitució del Congreso.