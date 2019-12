Una coça al patriarcat

Per Carme Vinyoles Casas. Publicat a la secció d'Opinió de El Punt Avui el 15 de desembre de 2019.

Alaa Salah, estudiant d’arquitectura, vestida amb túnica blanca i cantant damunt d’un cotxe “en nom de la religió ens cremaven”, s’ha convertit en símbol de les protestes que al Sudan han enderrocat el règim d’Al Bashir. La poesia de la pakistanesa Fahmida Riaz, que amb el seu llibre Cos esquinçat (1963) es va guanyar l’atribut de dona impura, continua desafiant l’apropiació de la sexualitat femenina per la islamització política. Al Líban joves enllaçades reivindiquen una revolució sense marxa enrere: igualtat de gènere i prohibició dels casaments infantils. Tenen també la seva particular icona: la coça que Malak Alaweye va etzibar a la part més sensible del patriarcat àrab encarnat en un guardaespatlles exhibint metralleta. Dones amb veu pròpia al costat de moltes altres dins d’una lluita col·lectiva per a l’emancipació que traspassa fronteres. A algunes tindrem l’oportunitat d’escoltar-les dijous que ve a Girona (19 h, sala Carles Rahola edifici de la Generalitat) en una taula rodona organitzada per l’associació Valentes i Acompanyades que treballa per a la prevenció dels matrimonis forçats. Són la sahrauí Násara Iahdih, l’algeriana Narimene Mouaci, la gironina Aya Sima, i, a distància, Suad Souilem, que milita en condicions d’extrema duresa. Totes elles amb el coratge de denunciar l’adoctrinament, les violències masclistes, la xenofòbia i el relativisme moral que acaba consentint vulneracions dels drets humans. Un debat necessari.