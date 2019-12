Cultura

Reivindicació i festa a la Nit de la Cultura 2019

Aquests premis tenen com a objectiu afavorir l’ús normal de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida social i pública, a més de promoure la cultura i desvelar i estendre la consciència nacional pròpia.

El Senyor Oca, Xanguito, Feliu Ventura, Meritxell Gené i Aina Torres amb La Mirada Violeta i un fragment de l'obra Galejar van ser les principals actuacions de la Nit de la Cultura 2019 que s'ha dut a terme aquest dissabte al Conservatori de Palma.

La gala va ser presentada Apol·lònia Serra i Noemí Garcies i ha estat, un any més, una mostra de reivindicació de la cultura de les Balears.

El president de l'OCB, Josep de Luis, va destacar la figura de la sòcia-fundadora de l'Entitat Aina Moll, a qui "enguany hem dedicat el calendari i aquesta mateixa Nit de la Cultura”.

"Hem recuperat múscul mobilitzador, com ho demostra la Diada per la Llengua del mes de maig o l’estol d’actes organitzats aquests dies amb motiu de la Diada de Mallorca", remarcà el president.

També va enumerar les fites aconseguides enguany per l'entitat cultural: “S’han incrementat els actes a Can Alcover, hem posat en marca la segona edició del Premi Sambori-OCB, hem col·laborat a la segona edició dels Premis Enderrock, s’ha recuperat la col·lecció Terra d’Argensa i hem fet arribar un missatge positiu i transversal amb la campanya ‘Comença amb un Bon Dia’”.

Finalment, De Luis tingué unes paraules per al president de la Federació Llull, Jordi Cuixart, de la qual l'Obra Cultural Balear n'és membre: “Seguim del costat de la convivència, combatent el racisme, l’homofòbia, el masclisme, la intolerància i seguim alçant orgullosos la insígnia de la llibertat. Aquest llaç groc ocupa el lloc on hi hauria de seure el president d’Òmnium i de la Federació Llull, el nostre company Jordi Cuixart”.

Premis

Premi Josep Maria Llompart a Joan Francesc López Casasnovas i a Bernat Joan i Marí.

Premi Emili Darder a Film Club

Premi Bartomeu Oliver a Circ Bover

Premi Miquel dels Sants Oliver al Corpus de Fraseologia de les Illes Balears de Bàrbara Sagrera Antich

Premi Gabriel Alomar a Pere Pascual

Premi Bartomeu Rosselló-Pòrcel a Clara Fiol

Premi Aina Moll a Gori Negre

Premi Francesc de Borja Moll a l’Associació Ona Mediterrània.

Enguany hem inclòs una menció d’honor per a Paula Rotger, per la seva fermesa i resiliencia davant un cas greu de discriminació lingüística.