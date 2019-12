Feminisme

Manifestació a Manresa contra les violacions, boicotejada per feixistes de VOX

Unes dues mil dones s’han manifestat diumenge a Manresa per denunciar les darreres violacions que s’han produït els darrers dies, especialment a la capital del Bages.

Durant la manifestació d'aquest vespre, convocada com no-mixta, s'han cridat lemes com "La nit és nostra, cap agressió sense resposta!" o "No són mortes, són assassinades!"

Quan la manifestació es trobava a la plaça Europa, un grup de membres de VOX -que s'havia situat prop dels agents dels Mossos d'Esquadra que realitzaven el cordó a la manifestació- ha insultat les manifestants. Alguns coneguts feixistes, participants en agressions contra mobilitacions independestites, formaven part de la "contramanifestació" de VOX, que ha aplegat una desena de persones segons apunta Nació Digital.

— Comitè 8M Manresa (@8mComite) December 15, 2019

VÍDEO Deu individus de Vox increpen les manifestants contra les violacions https://t.co/WWUqZUpm39 pic.twitter.com/OddFn3pc6H — NacióManresa (@naciomanresa) December 15, 2019