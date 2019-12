La PAH a Mallorca  per tal d'aturar un desnonament d'una persona amb situació de vulnerabilitat

La Plataforma d'Afectades per les Hipoteques (PAH) a Mallorca ha convocat una concentració aquest dilluns a les 11:30h al carrer Francesc Suau, 14 de Palma per tal d'aturar un desnonament d'una persona amb situació de vulnerabilitat.

Es tracta de Ramon Fermíndez Marín de 78 anys serà desnonat sense cap mena d'escrúpols per un gran tenidor. Fa 51 anys que viu en aquest pis, pagant derrames que no li corresponien, i no deu cap quota: Simplement la cobdícia humana no li dóna cap oportunitat a aquest senyor i a més ens trobam en una decisió judicial que li denega els 30 dies als quals segons la llei té dret i ha demanat, avalat per l'informe de vulnerabilitat presentat al jutjat el passat 20 de novembre mitjançant els tècnics de serveis socials de l'Ajuntament de Palma.

Aquest dilluns un advocat de la PAH i un membre de l'oficina antidesnonaments aniran al jutjat per aclarir perquè s'ha vulnerat els drets d'aquesta persona.

Aquests casos per si mateixos constitueixen una denúncia de la feblesa i la manca de compromís del Govern Balear que un any i mig després de la publicació de la Llei d'Habitatge de les Illes Balears, encara no ha desenvolupat els diferents punts que la Llei deixa enlaire pendents de regular per reglament, punt que la PAH va denunciar que passaria d'ençà que va tenir accés a l'esborrany de la Llei.