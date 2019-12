Sindical

La Intersindical-CSC i la CIG signem un conveni de col.laboració per defensar els treballadors de Galícia i Catalunya

La CIG -sindicat gallec amb imporant implantació- i la Intersindical-CSC han mantingut una reunió avui a la seu nacional del sindicat gallec a Santiago de Compostel·la, on s'ha exposat la situació de deteriorament de drets socials i laborals i la vulneració de drets fonamentals que han creat de caldo de cultiu del feixisme.

Els dos sindicats, representants de dues nacions sense estat, han demanat la derogació de la reforma laboral; que la negociació col.lectiva es decideixi a Catalunya i Galícia i no des de Madrid; el dret a poder viure dignament als respectius països; la fi de la via judicial i penal per resoldre els conflictes polítics i socials, especialment el que hi ha entre Catalunya i l’Estat espanyol, així com el reconeixement del dret d’autodeterminació i l’amnistia de les persones preses polítiques i exiliades.

En aquest sentit, ambdues organitzacions han signat un conveni de col.laboració per aplegar esforços en la defensa dels treballadores i de les treballadores de Galiza i Catalunya.