La Intersindical

, situat en aquesta població del Bages, dona feina a més de 400 treballadors. Aquesta setmana, tal com informava aquest diari , s'hi van celebrar eleccions. I, curiosament, un sindicat que s'hi presentava per primera vegada va obtenir una victòria aclaparadora.que, amb 9 delegats, enfront del 3 de la UGT i el de CCOO, es va imposar al comitè d'empresa. Aquest va ser el colofó d'unes darreres setmanes intenses per a aquest sindicat. Perquè, a banda d’aquesta victòria a l'escorxador bagenc, la Intersindical ha guanyat a llocs tan diversos com els ajuntaments de Palamós, Caldes de Montbui, Cubelles o Solsona; a la Universitat de Barcelona; a l’hospital Sant de la Seu d'Urgell o a l'empresa Hewlett Packard de Sant Cugat.ha estat una de les bones notícies per a l'independentisme. Sobretot perquè la pujada espectacular en nombre de delegats sindicals s'ha fet de manera transversal en sectors tan diversos com les universitats, les administracions locals i, sobretot, la indústria i els serveis.independentista del sindicat i la seva valentia a l'hora de convocar les últimes vagues generals (sobretot la del 18 d'octubre, que va tenir un important seguiment) són factors per entendre una pujada que l'ha dut a triplicar els seus delegats sindicats i a ser primera força, per exemple, a l'Administració de la Generalitat.tot i que aquesta encara es troba molt lluny de la força que tenen organitzacions com CCOO o UGT, es comença a configurar un tercer pol sindical que el temps dirà si acabarà sent una realitat. Si fos que sí, es trencaria una tendència que diu que, a diferència de Galícia o el País Basc, el sindicalisme exclusivament català no ha deixat de ser una petita minoria dins del panorama laboral del país.aquest 2019 permeten sortir a aquest sindicat de les catacumbes, que no és poca cosa. Perquè no és el mateix ser minoritari que marginal. I perquè amb la seva nova realitat se li obren múltiples finestres per afermar i fer realitat un creixement que trencaria amb una anomalia històrica: com pot ser que amb prop d'un 50% de la població votant opcions independentistes, el sindicalisme nacional i de classe hagi tingut, fins el dia d'avui, uns resultats tan magres?Com la que reclama un salari mínim català de 1.300 euros mensuals i que ja ha estat recolzada per personalitats tan diverses com Lluís Llach, Dolors Sabaté, Carles Campuzano, Joan Tardà, David Fernàndez o Ruben Wagensberg. El Govern ja s'ha mogut també en aquesta direcció , que va quedar fixat en 900 euros, precaritza els catalans, ja que viure al nostre país és molt més car que a altres indrets de l'Estat. Per tant, seguint les recomanacions de l'Organització Internacional del Treball, caldria territorialitzar l'import d'aquest SMI per tal d'acostar-lo a la realitat més immediata. Sens dubte, aquesta seria una mesura per lluitar contra les desigualtats i per defensar el poder adquisitiu de les classes treballadores més empobrides.