Emergència climàtica

La CUP adverteix que el decret aprovat avui sobre l’emergència climàtica és 'la llavor de nous conflictes al territori’

La CUP ha votat avui en contra del Decret llei 16/2019, del 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables (tram. 203-00024/12) que es debatia al Ple del Parlament. La diputada Natàlia Sánchez ha apuntat que les mesures incloses en aquest decret apunten “a un retrocés en matèria de protecció del medi natural i, especialment, del paisatge” i per això, ha plantejat iniciar els tràmits necessaris per impulsar un projecte de llei.

Un dels arguments fonamentals de la formació independentista és que “amb la liberalització del sector de les energies renovables s’afavoreix les grans corporacions i es posa en risc la conservació d’espais naturals del territori català”. Segons la CUP-CC, el problema no rau en l’aposta per les energies renovables, sinó en el debat de fons que amaga aquest decret ja que a través d’una desregulació calculadament ambigua que dificultarà la planificació d’aquest desplegament, pràcticament es donarà carta blanca als grans lobbies i empreses energètiques.

La formació anticapitalista ha manifestat la seva sorpresa per haver defensat en solitari la tramitació d’un projecte de llei sobre aquesta qüestió, per garantir un debat més profund sobre un tema tan fonamental com les energies renovables, partint d'un consens amb el territori i amb les administracions locals i blindant els interessos especulatius d'aquests projectes.

Aquest Decret llei a la llarga generarà nous conflictes territorials i ambientals arreu del territori alhora que va en contra de la sobirania popular, ja que generarà més dependència de les grans empreses energètiques.