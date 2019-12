Repressió

L’ANC rebutja la sentència del TSJC i trasllada al president Torra tot el seu suport

L’entitat considera que la sentència és un exemple de la utilització de la judicatura per reprimir políticament les institucions catalanes, i que la Junta Electoral Central s’ha excedit en les seves atribucions. Així mateix, assegura que la Generalitat ha complert amb la seva atribució i el deure de denunciar les vulneracions dels drets humans, els drets civils i polítics, i en particular la llibertat d’expressió.

L’Assemblea Nacional Catalana rebutja plenament la sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJC) que ha condemnat avui al president Quim Torra a un any i mig i una multa de 30.000 euros per haver mantingut els llaços grocs i pancartes a la façana del Palau de la Generalitat i altres edificis públics catalans. L’entitat considera que la causa oberta pel TSJC contra el president Quim Torra per haver desobeït la Junta Electoral Central és un nou exemple de la utilització que l’Estat espanyol fa de la via judicial per reprimir políticament les institucions catalanes.

Així mateix, l’Assemblea considera que la Junta Electoral Central s’ha excedit en les seves atribucions, atès que no és competent per donar ordres al president de la Generalitat. A més, l’entitat considera s’han utilitzat arguments premeditadament fal·laços en considerar que els llaços grocs i les pancartes són símbols de partits polítics, quan en realitat són manifestacions de la llibertat d’expressió de la ciutadania en defensa dels drets fonamentals de les persones.

Finalment, l’Assemblea recorda que és un deure dels governs denunciar la vulneració de drets humans, i la Generalitat va complir el seu deure penjant i mantenint els llaços i les pancartes.