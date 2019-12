Jordi Cuixart s'acollirà al seu dret a demanar permisos per sortir de la presó

El vicepresident d'Òmnium Marcel Mauri explica que a partir del 14 de gener Jordi Cuixart no renunciarà als seus drets a tenir permisos però tampoc reconeixerà cap delicte ni s'acollirà a la reinserció:"El que no farà mai és reconèixer cap delicte, perquè no en va cometre cap, ni que li facin renunciar a res, ni cap mesura que es pugui conèixer com a reinserció, perquè ell no s'ha de reinserir enlloc. El que farà, evidentment, és assumir els drets que té, exercir-los. Se li han de garantir. Aquests permisos als quals ell i la resta de presos polítics tenen dret, ell els gaudirà."

El passat octubre el Tribunal Suprem va denegar a Jordi Cuixart el permís per acompanyar el fill al pediatra.