Per a la República

Fòrum Republicà del Sobiranisme Progressista per avançar cap a la ruptura

Un espai plural per desenvolupar reflexions estratègiques que permetin concretar accions unitàries de cara al futur, sota una perspectiva republicana, sobiranista i de progrés.

Aquest dissabte tindrà lloc al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, el Fòrum Republicà del Sobiranisme Progressista amb l'objectiu buscar una estratègia unitària des del republicanisme d'esquerres i pactar les passes a seguir des de diversos espais sobiranistes. El Fòrum comptarà amb tres eixos de treball, amb debats sobre les "llibertats republicanes", els "drets universals" i "una estratègia unitària republicana". En aquest darrer bloc, la qüestió central serà com aconseguir l'amnistia pels als presos i exilitats polítics.

La iniciativa, comptarà amb la presència de líders polítics de diversos espais, com ara l'exdiputat d'ERC Joan Tardà o la secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, l'exdiputat de la CUP David Fernàndez, el diputat al Congrés de la CUP, Albert Botran, l'exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater o la diputada de Junts per Catalunya Aurora Madaula. També hi participen membres de la Crida Nacional per la República, Poble Lliure, Sobiranistes, Més - Moviment d'Esquerres, Som Alternativa, Pirates de Catalunya, EUiA o Acció per la República, i fins a una trentena d'organitzacions.

El Fòrum recollirà les posicions dels assistents per arribar a una estratègia conjunta, per tal de pactar "com arribar-hi i com concretar els objectius", així com "com desplegar una acció coordinada per no trobar-nos amb la diferència entre la unitat de la resposta ciutadana i la manca de línies d'acció comuna a escala institucional".