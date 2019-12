Llibertat d'expressió

En relació a la censura de La Caixa vers el documental sobre la qualitat de l’aire

a CUP de Tarragona hem realitzat una acció de protesta davant una de les oficines de La Caixa per tal de denunciar la seva decisió de no projectar “És a l’Aire”, un documental dirigit per Santi Suárez i Christophe Sion, programat dins del Festival Internacional de Cinema REC de Tarragona.

Es tracta d’un documental sobre l’impacte del complex industrial petroquímic de la nostra comarca sobre tots i totes nosaltres que hi vivim, ja que fins ara, no ha estat possible poder disposar d’un estudi científic rigorós que expliqui com ens afecta l’activitat d’aquesta indústria sobre la nostra salut. El motiu no és altre que la negativa de les empreses del complex, així com de les nostres institucions públiques, a fer-ho públic. Només la Plataforma Cel Net ha pogut impulsar estudis independents al Polígon Nord amb l’ajuda de la UPC, traient a la llum resultats alarmants.

Aquest s’havia de projectar el passat 13 de novembre a CaixaForum, dins les sessions prèvies del festival, però finalment els responsables de l’equipament de La Caixa van refusar projectar-lo a les seves instal·lacions al·legant motius tècnics d’horari i format. Per aquest motiu, finalment, el documental es passa el dimecres 4 de desembre, a les 18:15h, a l’Antiga Audiència.

La CUP de Tarragona considerem que els motius exposats per CaixaForum només són excuses darrera les quals s’hi amaga la voluntat de La Caixa per evitar que es difongui el contingut del documental. Es tracta, doncs, d’un cas de censura per part de La Caixa per defensar els interessos de l’IBEX35 i de la resta d’empreses que obtenen beneficis del complex industrial, fet que planteja encara més dubtes sobre allò que respirem tant les persones que hi treballen com la població propera, com és el cas de Tarragona.

Aquest nou incident, per molt que intenti amagar la realitat, no sols és un atac a la llibertat d’expressió sinó l’evidència que els seus interessos econòmics estan per sobre de la nostra salut. Per aquest motiu la CUP hem decidit assenyalar La Caixa com a censuradora i còmplice de l’opacitat que envolta tot allò que té a veure amb la qualitat de l’aire a les nostres comarques.

Al mateix temps, la CUP exigim al govern d’ERC i ECP que impulsi urgentment un estudi independent de la qualitat de l’aire que expliqui què respirem, de forma científica i sense interferències dels lobbys. I, alhora, instem l’Ajuntament de Tarragona a no col·laborar més amb La Caixa ni en cap tipus d’activitat cultura com és el Festival REC, ni en cap tipus de relació econòmica o empresarial.