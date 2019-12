Pensions dignes

Els pensionistes es concentren davant dels parlaments de les respectives Comunitats de l'Estat espanyol

La Marea Pensionista d'arreu de l'Estat espanyol es concentraran aquest dilluns davant dels respectius parlaments. Considera que els diferents sistemes públics de pensions d'Europa, però també d'altres països del món, es troben avui greument amenaçats.

"No estan amenaçats, per la impossibilitat d'una solució justa i equilibrada, sinó perquè aquesta solució no es vol buscar, ja que els polítics han desistit de fer política i s'ha lliurat tot el poder a el Déu dels diners. Els rics són cada vegada més rics, a costa que els pobres siguin cada dia més pobres, i aquests en major nombre", apunten els pensionistes

Indiqquen que a l'Estat espanyol, no és diferent, i és per això, que la Coordinadora Estatal per la Defensa de el Sistema Públic de Pensions (COESPE), porta tres anys mobilitzant-se, i en alguns indrets, com ara Catalunya, més de sis anys.

Aquest matí esmobilitzaran, d'una banda per exigir a aquests Parlaments, que legislin i exigeixin als governs respectius, que no segueixin retallant les polítiques socials, i que reverteixin les retallades realitzades des de 2008, així com que unifiquin les seves polítiques socials en relació amb les CA que es troben en una posició molt més avantatjosa per als ciutadans/es.

D'altra banda, demanaran que aquests Parlaments aprovin una PNL, que blindi les pensions a la CE i les tregui definitivament de l'debat polític alhora que garanteixi el dret a la seva pensió digna a milions de ciutadans.