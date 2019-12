Comunicació

Ell 'Diari La Veu' tancarà portes el 31 de desembre: una mala notícia al País Valencià

El mitjà valencià anuncia que el darrer dia que s'editarà serà aquest 31 de desembre, després de no haver assolit el finançament necessari per a garantir la viabilitat del digital

L'Assemblea General d'Edicions Diari La Veu, Coop. V. ha decidit aquest dimecres, atenint-se a l'estat de comptes actual, donar per finalitzat el projecte Diari La Veu. La darrera publicació sortirà el dimarts 31 de desembre del 2019, coincidint amb l'acabament de l'any.

Diari La Veu compleix enguany els 7 primers anys d'aquest projecte periodístic actualitzat els 7 dies de cada setmana i amb dues etapes diferenciades: la primera, des del 2013 fins al 4 d'abril del 2017, sota el domini www.laveupv.com, i la segona, des del 5 d'abril del 2017 fins a l'actualitat, sota el domini www.diarilaveu.com. Tot un repte editorial i empresarial en la situació del sistema comunicatiu del País Valencià, encara publicat majoritàriament en castellà.

Enguany ha suposat un exercici molt complicat per tal d'arribar als ingressos necessaris per a editar Diari La Veu i, finalment, només s'ha aconseguit pressupost per a cobrir els pagaments fins al 31 de desembre del 2019. Atesa la situació de falta d'ingressos, aquest dimecres s'ha acordat no continuar l'edició de Diari La Veu com a digital d'actualitat.

L'equip d'aquest mitjà ha mostrat l'agraïment a totes les persones que "han ajudat a dur endavant el projecte i que han donat suport al diari com a col·laboradores o com a agermanades: "Les aportacions econòmiques però també els suggeriments, les crítiques i les propostes sobre el diari que ens heu fet des del primer dia són imprescindibles.""