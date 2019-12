kkuita institucional

El PSC de Tàrrega entra al govern municipal de Tàrrega format per la CUP i ERC

La CUP de Tàrrega després de sis mesos de govern amb minoria al municipi de Tàrrega amb el grup d’ERC-MES-AM i de començar a fer passos per a implementar algunes de les seves mesures, ara amplien el govern amb la incorporació del grup del PSC Tàrrega, i ho han fet només pel fet que d’això depèn que les seves propostes programàtiques de govern puguin ésser implementades amb unes mínimes garanties.

En aquest sentit han arribat a l’acord amb una sèrie de punts i condicions que per a ells són irrenunciables. Unes propostes públiques i notòries que estaran sotmeses a revisió periòdicament i moltes de les quals ja vam presentar en forma de mocions al Ple de l'Ajuntament durant l’anterior legislatura.

Entre aquestes condicions hi ha la de treballar per la fiscalització i remunicipalització de tots els serveis públics externalitzats. Especialment amb el compromís de posar fil a l’agulla per la futura remunicipalització de l’aigua (el contracte acaba els propers anys) i de determinar el cost que suposaria per a l’Ajuntament assumir la gestió directa de la piscina coberta municipal.

L’aplicació de la fiscalitat de forma progressiva en la recaptació dels impostos municipals (que pagui més qui més té i menys qui menys té) i la lluita contra l’emergència residencial són fites imprescindibles per a aconseguir la justícia social. Per això hem establert com a compromís la confecció d’un reglament de pisos buits, amb taxes d’inspecció i penalitzacions per als pisos buits de bancs i grans tenidors. De la mateixa manera, s’instarà les grans empreses energètiques a establir protocols d’actuació contra la pobresa energètica i denunciar públicament les que no ho facin.

També era urgent i inajornable afrontar el repte mediambiental que tenim actualment plantejat a Tàrrega, amb uns índex de recollida selectiva ínfims; per això la implementació de la recollida selectiva de la brossa mitjançant el sistema de recollida porta a porta és una altra de les nostres aportacions.

Un altre dels compromisos assolits és la llibertat de discurs de cada formació política. El fet de compartir el govern amb altres formacions polítiques no suposarà en cap cas una renúncia a l’hora de continuar denunciant els abusos de poder i les injustícies vinguin d’on vinguin. Aquest acord ens fa més forts i reforça el pacte.

"La nostra vocació, en definitiva, és i ha estat sempre clarament municipalista i creiem que ho hem demostrat abastament durant cinc anys. És per això que volem remarcar que allò més important per la nostra acció política, i allò que sempre ens ha motivat a presentar-nos a les eleccions de la nostra ciutat, és fer realitat els punts del nostre programa polític, que tenen com a objectiu la justícia social, la defensa dels drets de les persones contra l’afany de lucre de les grans empreses, i la transparència, la democratització i la laïcitat de les institucions", apunta la formació independentista.

"Aquest pacte també ha estat possible perquè la gran majoria del ple municipal i del govern és independentista. L’alcaldia i el govern continuaran fent política en aquest sentit, en pro de la República catalana, perquè aquesta és la correlació de forces actual. Altrament, no hauríem prioritzat les polítiques municipals i el canvi de govern a Tàrrega", afirma la CUP.