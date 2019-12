Per la ruptura

El nou SN de la CUP es reitera en seguir el camí de la desobediència i la mobilització popular, per forçar una mediació internacional

En una roda de premsa avui, la CUP ha presentat el nou Secretariat Nacional de la formació, integrat per un equip de quinze persones d’edats diverses, provinents d’àmbits i experiència diferents i amb alta representativitat territorial. Entre aquests quinze militants que assumeixen formar part de l’òrgan executiu de la candidatura, hi ha onze persones que han estat càrrecs electes municipals en l’anterior mandat.

Edgar Fernández, portaveu del nou Secretariat Nacional ha volgut iniciar el seu mandat agraint la tasca feta pel secretariat sortint en un cicle polític complex i fer valdre el procés 50/60, un procés sorgit de la ponència aprovada a l’Assemblea Nacional, celebrada el passat juliol a Celrà, i que un dels objectius que perseguia era generar una proposta d’equip cohesionat, plural, amb experiències militants diverses i equilibrat territorialment, en gènere i edat. En aquest sentit, el procés 50/60 seguirà treballant per enfortir els espais d’anàlisi, debat i decisió de la organització.

La CUP se segueix presentat com una alternativa política clarament independentista, rupturista, anticapitalista i feminista, imprescindible per articular uns Països Catalans independents, socialistes i feministes. En aquest sentit, la portaveu del nou Secretariat Nacional, Maria Rovira, assegura que cal una proposta política que doni resposta a les reivindicacions de la ciutadania, que aposti per les mobilitzacions al carrer i la confrontació per forçar la ruptura amb el Règim del 78. Un dels primers reptes que entoma aquest òrgan és el de desplegar una estratègia de municipalisme rupturista arreu dels Països Catalans a partir d’un projecte basat en la recuperació de sobiranies.

“Volem treballar per una vida digna, generant les condicions per fer front a la crisi econòmica que vindrà, i això passa per una lluita a l’autonomia, a l’Estat i a la Unió Europea”, ha recalcat Rovira. “La principal estratègia dels altres partits sobiranistes és establir un procés de negociació amb l’Estat. Nosaltres creiem que els drets fonamentals no són negociables i que el govern de l’estat espanyol mai acordarà un referèndum d’autodeterminació”. Per això, la CUP reitera que cal seguir el camí de la desobediència i la mobilització popular, que acabi forçant una mediació internacional.

El nou Secretariat Nacional de la CUP reivindica que vol ser un espai polític de lluita per a què aquesta societat acabi amb el patriarcat i per tant, treballar per construir una proposta feminista que posi les condicions de les dones al centre.