Recorden Rosario Endrinal al caixer on la van assassinar ara fa 14 anys

El Centre d’Acollida Assís construirà un centre d’atenció per a dones sense llar l’any vinent al carrer Santa Filomena, a Sarrià, i s’anomenarà Rosario Endrinal

El veïnat del barri de Cassoles al districte de Sarrià-Sant Gervasi han recordat Rosario Endrinal Coincidint amb el 14è aniversari del seu assassinat. L'acte ha tingut lloc al caixer automàtic on van passar els fets: a la sucursal de La Caixa del carrer de Guillem Tell, 28. S'ha fet una encesa d'espelmes i han assenyalat una de les causes que el va motivar: l’aporofòbia, és a dir, el rebuig a la pobresa o als pobres.

Ara fa 14 anys

Era la nit del 16 al 17 de desembre de 2005, i Rosario Endrinal era al caixer automàtic on dormia. Aquella nit, tres joves –un d’ells menor d’edat– van irrompre-hi per vexar-la, pegar-li i calar-li foc viva. Endrinal va morir uns dies més tard a l’hospital en no superar les ferides provocades per les cremades. Tres anys després d’aquells fets, conegut com “el crim del caixer”, els responsables en van ser jutjats i sentenciats: els majors d’edat a 17 anys per assassinat amb traïdoria, i el menor, a vuit anys de reclusió.

