Constitución, "contigo empezó todo"

Un any més, molts espanyols han celebrat amb devoció el Dia de la Constitució. Més enllà de l’acte de commemoració celebrat al Congrés dels Diputats, les xarxes s’han omplert aquest divendres de dirigents dels principals partits de l’Estat celebrant que fa 41 anys els espanyols van donar el seu ‘Sí’ a la Carta Magna que encara està vigent. Obviant com es va fer el referèndum -amb un cens falsejat, per exemple-, és innegable que va ser aquell desembre del 1978, tres anys després de la mort de Franco, quan milions d’espanyols -i també milers de catalans- van mirar al futur amb esperança.

Molts es van creure, honesta i sincerament, que a partir d’aquell moment començava una nova etapa a Espanya, lluny dels anys de dictadura i repressió. Fins i tots molts dels que van lluitar i van perdre durant la Guerra Civil. Anys després ens hem adonat -però, per sort, no ho han vist molts d’ells- com tot això va ser una farsa, una operació de maquillatge perquè continuessin manant els mateixos fent creure als ciutadans que el trencament amb el passat era total i que s’obria una època on, ara sí, prevaldrien els drets i llibertats de les persones. En resum: que per fi Espanya seria una autèntica democràcia, vertaderament moderna.

Però no. La Transició i la Constitució van servir per deixar la sobirania en mans d’uns quants -pocs- que no eren res més que hereus d’aquells que van guanyar la Guerra Civil. També va ser a través de la Carta Magna que es va imposar la Monarquia. Es va renunciar a la possibilitat d’assolir un Estat federal per conformar-se amb un Estat de les autonomies. I ara, 41 anys després, ja no són només una part dels espanyols els qui estan desencantats amb la Transició i la Constitució, ni tan sols uns quants milers de catalans, o bascos; ara fins i tot estats europeus se’n fan creus de què es realment Espanya i com funcionen institucions com la justícia.

Tota aquesta operació d’Estat ha aconseguit el seu objectiu: una Transició feta a mida per tapar les vergonyes d’uns quants, i una Constitució que assentava les bases de la repressió cap a tot allò que tingués a veure amb la plurinacionalitat de l’Estat. I d’aquella pols, vénen aquests fangs. Efectivament, Constitución, “contigo empezó todo”.