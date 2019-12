Canviem l'estat de les coses!

lndepentistes de CCOO donem suport a la mobilització convocada pel Tsunami Democràtic per al dimecres 18 de desembre, i animen tothom a participar-hi.

Compartim els objectius de DRETS - LLIBERTAT -AUTODETERMINACIÓ, compartim la lluita per forçar que SPAIN SIT ANO TALK i compartim els mètodes de la desobediència civil no violenta.

Confiem en una mobilització massiva que recordi que la gran majoria del poble de Catalunya no deixarà de lluitar per l'exercici del dret d'autodeterminació i per la llibertat de totes i tots els presos polítics. Recordem que qui criminalitza el dret de protesta no té valors democràtics i qui s'absté de combatre la injustícia no pot ser protagonista en la lluita per la llibertat i ta igualtat, pels drets socials i nacionals. En definitiva, pels valors republicans.

Tothom a les 16 hores als punts de concentració.

Sindicalistes de CCOO per la independència i la República catalana

17 de desembre de 2019