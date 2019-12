Repressió

2.500 els independentistes represaliats en dos anys

El vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha denunciat aquest dimarts des del convent de Sant Agustí que més de 2.500 persones han estat represaliades per motius polítics des del 20 de setembre del 2017 i fins l’actualitat. Uns nivells de repressió comparables als viscuts durant la dictadura franquista, que continuen dia rere dia i que afecten tant els moviments polítics com socials dels Països Catalans. Davant d’aquestes dades, Mauri ha exigit que “acabi la repressió d’Estat contra la dissidència que atempta contra drets fonamentals i és impròpia d’una democràcia”, i “ha augmentat amb els diversos colors polítics que han governat” durant els darrers dos anys.

El vicepresident d’Òmnium ha denunciat aquesta xifra en el marc de la presentació del mapa de la repressió que s’ha fet amb Irídia, Alerta Solidària i l’activista social i periodista David Fernàndez. Unes dades que destaquen la presència de dotze condemnats, nou exiliats, 1.083 persones ferides de l’1 al 4 d’octubre del 2017, 313 arran de les protestes per la sentència, 292 persones detingudes, 12 empresonades pels fets del 23-S i les protestes postsentència i 18 investigades per clonar webs tancades, entre altres. “Això és un comptador que no s’atura en cap moment”, ha precisat Mauri, que ha considerat “imprescindible” dibuixar aquest mapa de la repressió per denunciar la situació i posar de relleu la feina d’entitats i advocats d’arreu del país que realitzen una “feina incansable i mai prou agraïda” al costat de la ciutadania: “És una repressió contra la dissidència política molt centrada contra l’independentisme, però que afecta altres moviments polítics i socials, i que té origen en l’enduriment del codi penal i la Llei Mordassa, que ja hauria d’estar derogada”.

En aquest punt, el vicepresident d’Òmnium ha afirmat que “no hi pot haver un govern que es consideri progressista a l’Estat que ignori els clams de les grans organitzacions de drets humans al món, com són Amnistia Internacional i Nacions Unides”. I ha demanat que el govern de Sánchez “escolti les peticions” d’aquests estaments internacionals i, per tant, finalitzi la repressió, alliberi els presos polítics i arxivi totes les causes obertes. Perquè tal i com ha assegurat que recorda el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, “el que passa a Catalunya és un conflicte polític i no un problema d’ordre públic” i “tots els represaliats en les protestes per l’1-O i la sentència són presos polítics”.

Durant l’acte, la co-directora de litigi d’Irídia, Anaïs Franquesa, ha afegit que “no es pot percebre l’exercici de drets fonamentals com una amenaça” i ha demanat “major control” sobre els cossos policials. El portaveu d’Alerta Solidària, Xavier Pellicer, ha posat el focus en la repressió i ha volgut centrar el debat “en el motiu pel qual les persones han estat represaliades, és a dir, la independència de Catalunya”. I en la mateixa línia, l’activista social i periodista David Fernàndez ha afirmat que “no hi ha millor lluita antirepresiva que seguir, ampliar i eixamplar els objectius polítics”.