Salari mínim

Una vintena de personalitats de la societat civil encapçalen un manifest amb més de 500 signats que reclamen un salari mínim català de 1.300 euros

La Intersindical-CSC ha començat la campanya per reclamar un un salari mínim català de 1300 euros per lluitar contra la precarietat laboral impulsat i ho ha fet amb un manifest que en menys de 48 hores ja ha rebut ja més de 500 adhesions. Aquesta llista d’adhesions l’encapçalen una vintena de personalitats de diversos sectors professionals, com ara els músics Lluís Llach i Cesk Freixes, les actrius Júlia Barceló, Estel Solé i Thais Buforn, els acadèmics Elisenda Paluzié, Tània Verge, Agustí Colomines, Enric I. Canela, Antoni Soy i Uriel Bertran. Els economistes i activistes de la Red Renta Básica, Jordi Arcarons i Lluís Torrens, que també és Premi Catalunya d’Economia. També han donat suport a la campanya el fotoperiodista Jordi Borràs i l’escriptor Joan-Lluís Lluís o Marta Bolinches, advocada defensora dels drets humans, civils i polítics d’Iridia.

Diversos activistes i polítics, alguns en actiu, han donat suport també a la campanya com ara David Fernàndez, Dolors Sabater, Mireia Boya, Joan Tardà, Carles Campuzano o Ruben Wagensberg.



Amb aquesta campanya la Intersindical-CSC vol posar de manifest que l’actual SMI de 900 euros precaritza als catalans i catalanes donat que viure a Catalunya és molt més car que en altres territoris i que, tal i com recomana l’Organització Internacional del Treball (OIT) cal territorialitzar l’import de l’SMI, que ha de ser un 60% del salari mitjà del territori de referència.

La Intersindical-CSC també proposa que la competència de fixar el SMI a Catalunya sigui de la Generalitat de Catalunya i que mentre això no passi es fixi aquest salari mínim a través de la negociació col·lectiva als convenis d’àmbit català. També proposa que la Generalitat de Catalunya i les diferents administracions catalanes vetllin perquè tots els salaris del sector públic i de les empreses a qui contracta siguin amb aquest SMI català.

A banda de la campanya de recollida de signatures el sindicat republicà promourà una moció a través dels grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya i proposarà l’aprovació d’una moció sobre aquesta matèria a tots els Ajuntaments de Catalunya.