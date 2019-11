per a la república

Una seixantena de personalitats argentines firmen un manifest de suport a Catalunya

El manifest "Argentina con Catalunya. Por el respeto a los derechos y libertades" , impulsat pel Comitè Argentí de Solidaritat amb el Poble Català i on destaca la firma del premi Nobel de la Pau, Adolfo Pérez Esquivel, reclama una solució dialogada al conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol. La solució ha de passar per l’amnistia dels presos polítics, la fi de la repressió i el respecte del dret a l’autodeterminació de Catalunya.Adolfo Pérez Esquivel, premi Nobel de la Pau i lluitador pels drets humans, Hebe de Bonafini, presidenta de "Madres de la Plaza de Mayo", Estela de Carlotto, presidenta d'"Abuelas de Plaza de Mayo" o Pino Solanas, senador de la Nació Argentina i director de cinema, són alguns dels noms més rellevants de la seixantena de personalitats que firmen el manifest. Les persones que firmen aquest manifest de suport a Catalunya són noms destacats del món polític, acadèmic i de la lluita pels drets humans a l’Argentina.El manifest, impulsat pel Comitè Argentí de Solidaritat amb el Poble Català, no només critica la judicialització de la política que s’evidencia novament en la sentència dictada pel Tribunal Suprem contra els 9 líders independentistes, sinó que també posa el focus sobre la retallada alarmant de drets i llibertats a l’Estat espanyol.Per això, els signants del manifest fan una crida a la comunitat internacional per tal que doni suport a un diàleg polític entre Catalunya i l’Estat espanyol. El diàleg ha de tenir com a base les idees d’amnistia per a les preses i presos polítics independentistes, la fi de la repressió, garantint el dret a manifestació i la llibertat d’expressió, i el respecte del dret de Catalunya a decidir sobiranament el seu futur.