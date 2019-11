#meridianaresisteix

Una nit més tallen la Meridiana i ja són 44 consecutives

Els manifestants han tallat de nou l'avinguda de la Meridiana de Barcelona, i ja són 44 nits consecutives que ho fan. Tot i que en els darrers dies, els talls són esporàdics i segueixen l'esttatègia d'anar esquivant el Mossos,

D'una manera o altre, els manifestants mantenen el pols. Caminen molt lentament quan el semàfor es posava en verd i generen que els Mossos tallin el carrer, quan intenten dispersar la concentració.

Aquesta nit, també d'ha tallat laa Gran Via a l'altçada del carrer Entença. Han hagut retinguts i identificats. Al cap d'una estona s'ha tornat a tallar la Gran Via amb Rocafort.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Tall de la Meridiana, Brivox nerviosa i per calmar els ànims els cantem "Boti, boti, boti, de la Brivox qui no boti"<br><br>Pel que sigui no sembla que això els calmi<a href="https://twitter.com/hashtag/Meridiana?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Meridiana</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MeridianaResisteix?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MeridianaResisteix</a> <a href="https://t.co/R2V8tAuKzE">pic.twitter.com/R2V8tAuKzE</a></p>— Ester Katty Anna (@EsterRubio2) <a href="https://twitter.com/EsterRubio2/status/1199428454535569408?ref_src=twsrc%5Etfw">November 26, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>