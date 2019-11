Autodeterminació

Tsunami Democràtic demana implicació a les entitats Barça i Real Madrid sobre el moment d'excepcionalitat política

En un comunicat fet públic aquest dijous, Tsunami Democràtic on manifesta que vol anar més enllà de l'exhibició d'una pancarta "Spain sit and talk" sínó fer evident , a les grades i al camp, la situació d'excepcionalitat que viu el país. Considera que el món de l'esport no pot restar aliè als problemes socials propers i la Crida al diàleg és un valor universisal assumit per una majoria social. També ho gauria de ser pel FC Barcelona i el Reial Madrid CF.

Tsunami Democràtic espera una resposta el propers dies, abans d'emetre un altre comunicat