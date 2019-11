Sem Catalunya Nord, Fem Països Catalans! 360 anys d'ocupació, 360 anys de resistència!

Enguany el 7 de novembre es compleixen 360 anys de la signatura del Tractat dels Pirineus. Els i les nord-catalanes són una part de la nació catalana que han resistit durant més de tres segles la dominació i l'intent d'aniquilació de la pròpia identitat catalana. Des del "soyez propres, parlez français" per perseguir l'ús social i majoritari del català fins al buidat de poder polític de Perpinyà, ja molt minso, tot allunyant-lo i diluint la identitat en el Departament francès de l'Occitanie.

Els i les nord-catalanes han resistit, malgrat la pressió de l'Estat francès. Recentment, la mobilització popular ha aconseguit frenar la decisió del Ministeri d'Educació de no oferir places del CAPES (Certificat d'aptitud al professorat de l'ensenyament de segon grau) per al 2020 en català. Aquest fet posa de manifest la manca de professorat a l'escola pública que afecta també a les hores lectives en català.

En un recent comunicat, ens afegíem a la reclamació de la reobertura de la línia de tren Perpinyà-Vilafranca de Conflent "en tant que servei públic essencial per a la vida local a més d'imprescindible per a l'equilibri territorial entre el Rosselló i el Conflent". El valor medioambiental i social d'aquest servei públic ha de prevaldre per damunt de la rendibilitat econòmica, principi que ha de prevaldre en els serveis públics com l'educació i la sanitat.

També la Catalunya Nord ha estat testimoni del moviment de les armilles grogues que va començar com un rebuig a l'encariment de l'impost sobre els carburants, però que ha esdevingut un rebuig més ampli davant la greu situació social i l'empobriment creixent de diversos sectors populars. La République no ha dubtat en reprimir de forma molt agressiva la resposta popular a la Catalunya Nord, tot recordant el seu caràcter autoritari.

Aquest estiu, el nombre de violacions, agressions físiques i assassinats vers les dones ha estat realment greu. Les dones nord-catalanes i el moviment feminista han protagonitzat mobilitzacions de rebuig davant la violència masclista inherent al sistema patriarcal.

Ara fa un any, la manifestació que va recòrrer els carrers de Perpinyà va ser una de les més nombroses de la història, mercès a la participació de catalans de les dues bandes dels Pirineus. És important que aquest vincle s'estengui i es consolidi per mitjà d'intercanvis culturals, econòmics i agermanaments entre pobles i vilatges.

Per tot plegat, des de Poble Lliure donem suport i volem fer part de les convocatòries organitzades el proper 9 de novembre. Enguany, al matí, el Comitè de Solidaritat Catalana ha convocat un vermut al Pertús seguint la crida del Tsunami Democràtic i el Pícnic per la República. l a la tarda a Perpinyà, farem part a la manifestació que porta de nou el lema 'Sem Catalunya Nord, fem Països Catalans'.