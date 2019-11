Antifeixisme

Sant Just Desvern, municipi antifeixista

La moció aprovada per unanimitat va ser una iniciativa de la CUP que va trasnsaccionar amb Movem, ERC i PSC

En el darrer ple de l'Ajuntament de Sant Sant Just Desvern s'ha aprovat per unanimitat una moció on es declara "formalment municipi contra el feixisme i totes les seves expressions com poden ser la xenfòbia l LGTBIfòbia i es declara en favor de la convivència en la diversitat. La moció a inicitiva de la CUP va ser transaccionada amb Movem, ERC i PSC.

En el tex aprovat, "l’Ajuntament impulsarà el mecanisme jurídic adient per a denegar l’ús d’equipaments públics i de la via pública a col·lectius, entitats i formacions polítiques que facin enaltiment del franquisme, del nazisme o de qualsevol forma de feixisme" i denunciarà "amb contundència i fermesa qualsevol agressió feixista que es produeixi a la ciutat. Donarà suport a les persones agredides, facilitarà els mitjans que tingui a l’abast per reparar els danys físics i morals causats a la persona agredida, i es valorarà en cada cas la possibilitat de personar-se com a acusació popular".

Podeu llegir el contingut:

MOCIÓ PER DECLARAR SANT JUST DESVERN MUNICIPI ANTIFEIXISTA

Atès que:

El franquisme va suposar a l’Estat espanyol una brutal pèrdua de drets i llibertats, amb la repressió i execució de milers de dissidents republicans i antifeixistes, així com la persecució i la pressió social cap als seus familiars. Només a Catalunya, entre el 1939 i el 1980, es van obrir 81.966 processos polítics que van afectar més de 78.000 persones, de les quals 3.358 van ser executades, segons dades de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Des de llavors, han subsistit entitats, col·lectius i fins i tot partits polítics de caràcter feixista que, malgrat representar una part minoritària de la societat, incrementen progressivament la seva implantació. Acabem de veure en les recents eleccionsgenerals que un partit com VOX, amb postulats nítidament xenòfobs, LGTBIfòbics i masclistes, ja és la tercera força política del país amb 52 diputats. Un partit que ja té 470 votants a Sant Just i que està en línia amb el revisionisme i el negacionisme promoguts per la ultradreta europea sobre la barbàrie que van representar el feixisme, el nazisme i l’holocaust.

Des de les entitats locals i l’Ajuntament de Sant Just es treballa en promoure actes en favor de la memòria històrica antifeixista i en la defensa dels valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i laborals, així com els valors de la diversitat cultural, religiosa, de gènere i d’orientació sexual. Des de l’any 2005 s’ha treballat el projecte de Memòria Històrica per tal de recopilar testimonis que varen viure els horrors de la guerra i el posterior franquisme, en total prop d’un centenar de persones. Més de 150 santjustencs van passar per Camps de Concentració i Batallons de treballadors. Més de 45 santjustencs van ser processats en consells de guerra i van patir penes de privació de llibertat. Es calcula en gairebé un centenar les personesque, o bé eren naturals de Sant Just, o eren veïns de la població o hi tenien alguna relació, i van morir arran del conflicte bèl·lic 1936-39. A l’any 2006 es van homenatjar amb lliurament de diplomes els familiars dels 47 regidors dels ajuntaments republicans entre el 1931-39. L’any 2017 Sant Just s’incorpora a la Xarxa de Memòria Democràticadel Baix Llobregat, el 2018 té lloc la presentació del refugi antiaeri a les Escoles.

Tot i així i de forma aïllada, s’han produït a Sant Just casos condemnables com recull la Cartografia de la Intolerància política que realitza l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics de la Generalitat. En aquesta cartografia es recullen 3 casos succeïts a Sant Just. D’altra banda i segons els comunicats de la policia, s’han registrat puntualment llançaments d’objectes i amenaces a persones que tenien al balcó banderes i altres símbols i hi ha registrada una agressió física a un ciutadà a prop del Casal de Joves.

Entenem, però, que aquesta problemàtica no se solucionarà actuant únicament des de les institucions. És necessària la implicació de tot el veïnat de Sant Just en la lluita antifeixista.

Per tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament proposa la declaració de Sant Just Desvern com MUNICIPI ANTIFEIXISTA en base als següents acords:

Primer - Sant Just Desvern es declara formalment municipi contra el feixisme i totes les seves expressions com poden ser la xenofòbia o l’LGTBIfòbia i es declara en favor de la convivència en la diversitat.

Segon - L’Ajuntament seguirà promovent actes en favor de la memòria històrica antifeixista del nostre poble i defensant els valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i laborals, així com els valors de la diversitat cultural, religiosa, de gènere i d’orientació sexual.

Tercer - L’Ajuntament impulsarà el mecanisme jurídic adient per a denegar l’ús d’equipaments públics i de la via pública a col·lectius, entitats i formacions polítiques que facin enaltiment del franquisme, del nazisme o de qualsevol forma de feixisme.

Quart - L'Ajuntament seguirà netejant de la via pública i dels espais i/o equipaments de titularitat municipal de tota presència de simbologia feixista i propaganda quel’enalteixi.

Cinquè - L'Ajuntament farà tot el possible per prevenir i actuar en la identificació dels col·lectius o individus que exhibeixin simbologia feixista o franquista a l'espai públic o que facin activitats o propaganda d'activitats relacionades.

Sisè - L'Ajuntament denunciarà amb contundència i fermesa qualsevol agressió feixista que es produeixi a la ciutat. Donarà suport a les persones agredides, facilitarà els mitjans que tingui a l’abast per reparar els danys físics i morals causats a la persona agredida, i es valorarà en cada cas la possibilitat de personar-se com a acusació popular.

Setè - L’Ajuntament farà arribar aquest compromís al Consell Municipal de Solidaritat, als mitjans de comunicació locals i comarcals, a la Unitat contra el Feixisme (UCFR), a SOS Racisme, a les entitats municipalistes ACM (Associació Catalana de Municipis) i FCM (Federació Catalana de Municipis), al Consell Comarcal del Baix Llobregat, i a totes els grups amb representació al Parlament de Catalunya