10-N

Poble Lliure fa confiança als candidats de la CUP per dur "la nostra lluita al cor de la bèstia"

Poble Lliure en comunicat fer públic aquesta tarda ha expresat la seva plena confiança als candidats de la CUP que es presentan a les eleccions espanyoles per dur "la nostra lluita al cor de la bèstia i deixar ben clar als gestors del règim que l’única solució democràtica al conflicte entre el poble català i l’estat espanyol passa per la Pau, l'Amnistia i l'Autodeterminació".

La formació apunta la revolució democràtica catalana és la principal mostra de crisi del règim monàrquic espanyol, que és incapaç de donar resposta tant a les justes demandes de les nacions ocupades, com a les necessitats de les classes populars progressivament empobrides per capitalisme de pillatge. I en els propers mesos, aquest estat oligàrquic i autoritari haurà de desemmascarar-se encara més per complir amb les servituds monetàries respecte les exigències del gran capital europeu.

En aquest context, un dels principals perills és el d’un “tancament per dalt del procés”, és a dir, d’un pacte entre elits a les fosques per la desmobilització, a canvi de gestionar les engrunes del poder autonòmic i de mesures de gràcia penitenciàries. Tancament que, si encara no s’ha produït, ha estat tant per la consciència i la mobilització del nostre poble, com per la nul·la predisposició i capacitat real de la part espanyola per materialitzar-lo.

En aquesta línia, Poble Lliure considera que "és imprescindible dur la lluita del nostre poble al cor de la bèstia, assegurar-nos que els nostres anhels no seran traïts per un plat de llenties, i deixar ben clar als gestors del règim que l’única solució democràtica al conflicte entre el poble català i l’estat espanyol passa per tres punts:

PAU: Retirada immediata de les forces d’ocupació espanyoles del nostre territori, control democràtic dels Mossos d’Esquadra i dissolució de la BRIMO

AMNISTIA: Llibertat per a totes i tots els presos polítics, lliure retorn dels exiliats. i tancament de totes les causes judicials contra independentistes.

Exercici del Dret d’AUTODETERMINACIÓ, el compromís d’aplicació del seu resultat i, per tant, si la ciutadania així ho corrobora, la proclamació i reconeixement de la República Catalan".

Puntualitzant que en les darreres setmanes poble català s’ha alçat tossudament contra un estat hostil i autoritari en ple retorn a les seves essències franquistes.

Així continua dient que "Hem pres i continuarem prenent els carrers i les infraestructures del nostre país en defensa de la llibertat, la justícia i la dignitat col·lectiva. I ara ja sabem del cert dues coses:

Que només una República Catalana Independent pot garantir un futur de justícia social i llibertats democràtiques per al nostre poble i Que l’estat espanyol és irreformable, que l’única mutació que contemplen els seus poders fàctics és la feixistització, i que l’única via a la pau i la llibertat és la Ruptura Democràtica".

