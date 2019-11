Repressió

Pirates de Catalunya denuncia l’Estat Espanyol i la Comissió Europea davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea

Pirates de Catalunya, representats per l’advocat Josep Jover, ha denunciat davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a l’Estat espanyol per la vulneració flagrant de drets i llibertats fonamentals dels ciutadans, recollits en tractats, normativa i sentències judicials de la Unió Europea. El partit també ha denunciat la Comissió Europea davant del mateix tribunal per negligència en la seva obligació de protegir els ciutadans i de vetllar perquè l’Estat Espanyol compleixi aquests tractats i legislació, acusant-la d’estar defugint la seva responsabilitat.

Entre els fets que fonamenten la denúncia s’hi troben la vulneració de la llibertat d’expressió i la neutralitat de la xarxa, l’incompliment del codi ètic d’actuació dels cossos policials, i l’aplicació il·legal d’una definició pròpia d’allò que constitueix “terrorisme”, desconnectada de la definició acceptada per la UE.

En particular, també s’hi denuncia la censura del web i l’aplicació Tsunami Democràtic, que segons els Pirates “no té altre objectiu ni pretensió que informar del lloc i hora on es convoquen manifestacions pacífiques i que els ciutadans informin del seu normal desenvolupament” i que “no existeix diferència amb altres eines de comunicació com, per exemple, la de les armilles grogues franceses, o les accions de sindicats de tots els països de la Unió, o fins i tot llistes a WhatsApp o Telegram”, basant-se que aquestes serveixen simplement per rebre o comunicar informacions o idees, dins de l’exercici normal i legítim de drets fonamentals. Tot i que el partit no té cap vinculació amb Tsunami Democràtic, considera que l’abús i la distorsió de la definició del terme “terrorisme” impedeix que aquesta denúncia es pugui realitzar amb normalitat i sense por a represàlies per part de particulars, per això ha decidit prendre la iniciativa per tal de defensar els drets de llibertat d’expressió i manifestació de la ciutadania.

Pirates de Catalunya ja va presentar amb bon resultat una denúncia similar al Tribunal de Justícia de la UE el 2017 pel tancament dels webs del referèndum del primer d’octubre, arran dels intents del govern espanyol de tancar-ne diverses rèpliques, i de les denúncies a militants de la formació per haver fet un bon nombre d’aquestes rèpliques. En aquella ocasió, el jutge va haver d’arxivar les causes contra aquests últims perquè no va trobar indicis de delicte, i la Guàrdia Civil va haver d’alliberar les adreces web que havia intervingut il·legalment. Els Pirates esperen que l’existència d’aquest antecedent sigui determinant per a la resolució favorable d’aquesta nova causa.

Coincidint amb la publicació del Reial Decret-Llei del govern de Sánchez sobre “seguretat digital”, la formació es referma en la necessitat d’aquesta denúncia i anuncia que estudiarà noves accions judicials, perquè el decret amplia les raons per bloquejar pàgines web sense ordre judicial i estableix un marc de control de les xarxes propi d’Estats autoritaris.

Es pot llegir la denúncia sencera en aquest enllaç: https://cloud.pirates.cat/index.php/s/kfb4GTZprwT3tHe