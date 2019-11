20-N

Les sòcies i socis de l’ANC ratifiquen amb un 97,8 % el posicionament de l’entitat en relació a les eleccions

A la votació han participat 9.582 membres de ple dret al corrent de pagament a data 25 d’octubre, xifra que representa una participació del 21.69% del cens. El Sí s'ha imposat de forma aclaparadora amb el 97.8% dels vots.El Secretariat Nacional va voler portar a terme aquesta votació per dos motius principals. D’una banda, l’Assemblea s’havia posicionat en les darreres conteses electorals, tant a les Corts com a les municipals, sense que s’acomplissin els punts que es demanaven en cada posicionament.I de l’altra, a través dels canals que l’entitat té establerts, s’havia fet arribar al Secretariat Nacional la preocupació per la deriva autonomista dels partits independentistes.El conflicte polític no només no s’ha resolt sinó que s’ha agreujat, i en aquest sentit, després de la colossal reacció de rebuig a la sentència i la desmesurada reacció de les forces de seguretat, cal que l’acció política dels partits independentistes a les Corts passi de manera indispensable per configurar un front de bloqueig a la governabilitat de l’Estat, atenent a tres punts irrenunciables:ATURAR LA REPRESSIÓ. Exigència de retirada de les forces de seguretat de l’Estat espanyol. Aturada de la violència policial i recuperació de l’acció dels Mossos d’Esquadra com a policia democràtica.LLIBERTAT. Prou presó i exili. Prou detencions arbitràries. EXIGIM l’alliberament immediat de totes les preses i els presos polítics, la fi de totes les causes contra l’independentisme i el lliure retorn de totes les exiliades i els exiliats polítics.AUTODETERMINACIÓ. El referèndum de l’1 d’Octubre va ser vinculant, cal avançar clarament en la culminació del procés d’autodeterminació, fins assolir la independència, sense deslegitimar el referèndum de l’1-O.Pel que fa als pactes locals, l’actuació del govern del PSOE en els darrers mesos, fa encara més incomprensible el manteniment d’alguns acords en l’àmbit municipal, comarcal i a la diputació de Barcelona amb un partit del bloc del 155. Exigim als partits que els mantenen el trencament d’aquests acords.Pots llegir tot el text aprovat en aquest enllaç