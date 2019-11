La novetat no és la Mòbil, és el mòbil

Les persones que amb més o menys assiduïtat hem participat en manifestacions, sabíem des de fa molts anys que com més desplegament policíac hi ha, més possibilitats existeixen de que hi hagi incidents.

També coneixem i hem patit l'actuació de policies infiltrats a les manifestacions, que, en moltes ocasions han estat els que han iniciat els aldarulls.

Sabem que les persones que acaben detingudes no solen ser les que han provocat incidents, sinó les més incautes.

Som coneixedors de que els individus que formen part de les policies de l'Estat espanyol, per norma general, tenen un biaix ideològic ultradretà.

També sabem, des de fa molts anys, que els policies que formen part de les brigades mòbils antidisturbis, són subjectes que gaudeixen de la seva feina i que, en moltes ocasions, hi acudeixen ben motivats i sobreexcitats.

No, la novetat no és que els antidisturbis o la Brigada Mòbil exercesqui una violència injustificada contra la població civil, o que facin créixer els problemes per allà on passen. No és nou que ataquin indiscriminadament a qui trobin davant, encara que sigui un veí amb esperit cívic que intenta apagar un incendi o uns joves que fan una cervesa en una terrassa d'un bar, o que apallissin a detinguts immobilitzats i indefensos... la novetat és que ara, tots duim mòbils amb càmera de vídeo i en podem enregistrar un testimoni.

I encara una reflexió de propina: si tot el que podem veure aquests dies en enregistraments de mòbils ho fan al carrer, sabent que poden ser filmats, què no faran entre les quatre parets d'una comissaria?