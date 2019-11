Sobiranisme

La Junta Electoral obliga l'ASM a demuntar la Taula Informativa

Avui dematí, a les 11,45, la policia espanyola ha obligat a desmuntar la taula informativa que l'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) posa cada dissabte al carrer Sant Miquel i que compta amb el corresponent permís municipal. Els agents de la policia els han dit que seguien ordres verbals de la junta electoral, que no tenien l'ordre per escrit i que ja els hi diran si multen o no.

Recorda l'ASM que l'article 53 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), referent a la "jornada de reflexió", només prohibeix la propaganda i campanyes electorals de "partits, coalicions i federacions", i que l'Assemblea Sobiranista de Mallorca no és ni partit, ni coalició ni federació, ni fa propaganda electoral a la taula informativa.

Considera, "en conseqüència, que els jutges espanyols de la Junta Electoral s'han excedit en les seves atribucions i han vulnerat el dret fonamental a la llibertat d'expressió. Es veu que no els agrada que diguem ben clar i amb veu alta enmig del carrer que MADRID ENS ROBA i que volem la INDEPENDÈNCIA. Hi tornarem dissabte que ve!"

Reproducció íntegre l'article 53 de la LOREG:

Article 53

Període de prohibició de campanya electoral

No es pot difondre propaganda electoral ni fer-se cap acte de campanya electoral una vegada que aquesta legalment hagi acabat. L'obtenció gratuïta de mitjans proporcionats per les administracions públiques queda limitada al període estricte de campanya electoral. Les limitacions anteriors s'estableixen sense perjudici de les activitats realitzades pels partits, coalicions i federacions en l'exercici de les seves funcions constitucionalment reconegudes i, en particular, a l'article 20 de la Constitució.

No obstant això, des de la convocatòria de les eleccions fins a l'inici legal de la campanya, queda prohibida la realització de publicitat o propaganda electoral mitjançant cartells, suports comercials o insercions en premsa, ràdio o altres mitjans digitals, i no es poden justificar les esmentades actuacions per l'exercici de les activitats ordinàries dels partits, coalicions o federacions reconegudes en l'apartat anterior.