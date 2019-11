lluita institucional

La CUP Tarragona proposa ampliar la cessió gratuïta de material a les entitats per la realització de les seves activitats

La formació anticapitalista ha exposat la importància del teixit associatiu i de les entitats tarragonines com un dels pilars fonamentals de la ciutat, “ho veiem durant les festes populars i ho estem veient, també, aquestes darreres setmanes, en les que han sigut un motor fonamental en la mobilització ciutadana contra la repressió, organitzant tot tipus d’actes”.

La consellera Eva Miguel ha explicat que actualment les entitats organitzadores només poden disposar d’un equip de megafonia municipal (gratuïta) i de la instal·lació d’un empostissat o tanques metàl·liques (per les quals s’ha d’abonar una taxa) per a dur a terme les seves activitats. A part d’aquests materials, “no tenen possibilitat de comptar amb altres recursos municipals que molts cops els resulten necessaris per a desenvolupar els seus actes”.

Amb la clara intenció de col·laborar i facilitar l’organització d'activitats a la ciutat, la CUP creu necessari que els recursos disponibles per als col·lectius, associacions, organitzacions i entitats socials de tota mena que organitzin actes populars, hauria d’ampliar-se. Així, la consellera Miguel considera que “es podria incloure la cessió de materials com ara cadires, taules, projectors, equips de llums, etc. com també altres formes de col·laboració que pels tècnics de la casa es consideressin adients”, com ja s’està fent en altres ciutats com Reus o Girona.

La formació cupaire proposa entre els acords que l’Ajuntament de Tarragona adquireixi el material necessari per a garantir la cessió gratuïta de material a les entitats, així com la difusió d’aquesta col·laboració per un canal “adequat, pràctic i amb un llenguatge entenedor mitjançant la web municipal”.