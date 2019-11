La CUP Tarragona espera que “el canvi” promès es reflecteixi en els pressupostos

La CUP lamenta que “anem tard en la negociació dels pressupostos”, però confia poder aprovar-los, per primera vegada, al consistori tarragoní. Les anticapitalistes, que es reuniran amb l’alcalde Ricomà demà mateix, presentaran diferents propostes de transformació dividides en tres grans blocs i esperen trobar una proposta de partida que ja reflecteixi “el canvi” promès per l’actual govern.

La consellera Laia Estrada ha recordat que en primer lloc, hi ha les partides imprescindibles per donar compliment als cinc acords de la seva investidura; i, en segon lloc, incloure les dotacions necessàries per implementar els acords de les mocions presentades per la CUP i que han sigut aprovades.

El tercer bloc que proposen les cupaires recull partides relacionades amb drets socials i cohesió de ciutat dividides en set eixos. En el primer eix, Educació, Estrada ha explicat que proposaran un increment de la partida fins el 6% del pressupost destinat al Projecte Educatiu de Centre, Casals d’Estiu, Llars d’Infants, la internalització del contracte de neteja de l’escola pública o, si més no, garantir que les treballadores siguin fixes i engegar un conveni amb la Generalitat per impulsar un pla de xoc per rehabilitar les instal·lacions escolars.

El segon eix explicat per la CUP, Habitatge, inclou partides per a la rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer social i un parc públic de lloguer social. En el tercer eix, Mobilitat, les conselleres proposen partides de renovació de la flota de vehicles sostenibles i de millora del servei, que la EMT ja té projectat executar.

La consellera Eva Miguel ha exposat les propostes del quart eix, Serveis Socials, amb una campanya de difusió dels drets a l’habitatge i sobre la pobresa energètica, ajuts socials i “un estudi de viabilitat de la internalització del Servei d’Atenció a la Diversitat”. Pel que fa a l’eix d’anticorrupció, les cupaires proposen personar-se en casos com el del Coaching, Jaume I i la Budellera, destinant la mateixa quantitat que el govern de Ballesteros va gastar en les defenses dels investigats d’INIPRO.

Pel que fa a l’eix de Patrimoni, Miguel ha manifestat la necessitat d’una partida per garantir el manteniment del patrimoni de la ciutat, recuperar les treballadores del Museu d’Història de Tarragona i incorporar totes aquelles partides que no s’han executat enguany. El darrer eix, que fa referència a la Cohesió de la ciutat, emmarca propostes de transformació de carreteres en avingudes urbanes (T-11 i N-340), facilitar la implementació de carrils bici i pacificar els ponts del Francolí, “mesures que es podrien dur a terme per mitjà de subvencions d’altres administracions”, ha dit Miguel.

A més d’aquestes propostes per eixos, les conselleres de la CUP proposen que el 0,5% del pressupost municipal es destini a polítiques d’igualtat, distribuint-lo entre les diferents àrees del cartipàs, per tal de treballar el feminisme de forma transversal.