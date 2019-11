Barris

La CUP Reus proposa una Taula de Treball d’urgència al barri del Carme

Davant les contínues queixes dels veïns i veïnes del barri del Carme sobre la degradació dels habitatges i la inseguretat veïnal, la CUP proposa una Taula de treball d’urgència del barri del Carme. Una taula, com ha explicat el regidor cupaire Edgar Fernàndez, «on hi participin tots els agents socials i polítics que es consideri».

Fernàndez explica que la CUP llença la proposta a més de 10 dies del ple «perquè altres grups municipals s’hi puguin sumar», per tal de començar a treballar-hi conjuntament durant aquesta setmana, i assenyala que «tant de bo acabés en un acord que puguem prendre en qualsevol reunió i no haver-ho de portar al ple».

Aquesta Taula de treball, integrada com a mínim per l’associació de veïns i amb representació de l’Ajuntament, ha de servir per «donar vida al barri del Carme, que aquests darrers anys ha restat pràcticament abandonat per part de l’Ajuntament» ha criticat aquest matí Edgar Fernàndez, regidor de la CUP.

D’altra banda, la CUP torna a posar sobre la taula el consell municipal de barris, per poder treballar les problemàtiques comunes dels barris des d’una perspectiva de ciutat. Aquesta proposta va ser denegada a l’anterior legislatura, però la CUP confia que aquesta vegada es tirarà endavant amb el canvi de correlació de forces dins del govern.