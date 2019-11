Patrimoni

La CUP proposa la creació de la Taula de Gestió del Patrimoni de Tarragona

La Candidatura d’Unitat Popular proposa crear una Taula per poder gestionar, planificar i projectar l’estratègia i el discurs que com a ciutat volem tenir per a conèixer, mantenir i explicar el nostre patrimoni.

Per les cupaires la creació de la Taula de Gestió del Patrimoni de Tarragona forma part del debat de pressupostos pel 2020 i hauria de comptar amb la presència de les diferents administracions amb competències en la gestió dels monuments de la ciutat, la Generalitat, el Ministerio, la Diputació, el Consell Comarcal, l’Arquebisbat, l’Ajuntament i representants dels diferents centres de recerca, com l’ICAC i la URV.

La consellera de la CUP, Eva Miguel ha explicat que “el cas de la gestió del patrimoni tarragoní no és senzill, doncs és un jaciment arqueològic viu”. Amb la creació d’aquesta taula la CUP pretén plantejar un model radicalment diferent del que s’ha dut a terme fins ara, doncs “no fer res al respecte comporta cometre els mateixos errors del passat”, ha dit Miguel.

Les funcions d’aquest òrgan comportarien, entre altres, una elaboració, un seguiment i una revisió de plans estratègics en la prevenció i la conservació del Patrimoni per poder garantir un major control i plantejament de la seva protecció i gestió. A nivell de finançament, la taula seria l’espai per avaluar i consensuar les prioritats i els projectes adients generant un discurs coherent a l’hora d’explicar la ciutat en la seva totalitat per, després, poder fer la cerca de les convocatòries a les que es podria optar. A més a més, la taula permetria donar una transversalitat a la gestió del Patrimoni, involucrant les àrees d’urbanisme, educació, desenvolupament econòmic, medi ambient, igualtat i turisme. Per últim, aquest espai permetria posar en valor el nostre patrimoni i la seva difusió realitzant projectes educatius i fomentant la participació ciutadana a través de diferents iniciatives durant tot l’any.

És per tot plegat que la CUP entén que el màxim interessat en que el patrimoni tarragoní estigui dignificat i que la seva gestió tingui un veritable retorn en la societat és la pròpia ciutat de Tarragona i, per tant, “l’Ajuntament ha de promoure la creació d’aquesta Taula”, ha expressat la portaveu del Grup Municipal, Laia Estrada.

Les anticapitalistes afirmen que els pressupostos del 2020 han de contemplar un increment en la partida de Patrimoni, així com la creació de la Taula. Estrada ha exposat que dins la proposta de la CUP per la partida en Patrimoni contemplen destinar 1M€ al seu manteniment “on s’inclou mesures de prevenció, actuacions puntuals als diferents conjunts i la creació de la Taula de Gestió del Patrimoni de Tarragona, que no comporta cap cost, sinó voluntat política”. A més, les cupaires preveuen destinar 5M€ a actuacions estructurals del conjunt monumental, amb la participació econòmica d’altres administracions, com l’Amfiteatre, el Teatre Romà o Ca l’Ardiaca.

Finalment, la CUP vol desencallar algunes de les Grans Runes de la ciutat i compten amb els 500.000 ja projectats pel Banc d’Espanya i “1,5M€ que es podrien destinar al mateix Banc d’Espanya o a la Tabacalera, el que està clar és que s’ha d’actuar d’immediat per obrir a la ciutat aquests espais” ha dit Estrada.